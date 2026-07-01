El Igualada HC, un milagro a la altura del Leicester: "Todavía cuesta creer lo que hemos hecho"

Hace apenas una semana, el Igualada HC logró una de esas gestas que se recuerdan en el tiempo al conquistar el título de la OK Liga superando al Barça en 'semis' y al Liceo en la final, remontando un 0-2 adverso en la serie tras caer por 8-2 en los dos primeros partidos.

Una gesta que para quien no entienda de hockey patines se pude bien asimilar a lo que logró el Leicester de Ranieri aquel 2016, superando a todos los gigantes de Inglaterra para destrozar todos los pronósticos habidos y por haber. Una similitud que así entienden también en el vestuario del Igualada. "Tiene muchas similitudes, sobre todo al ser un equipo con un presupuesto muy reducido luchando de tú a tú contra los grandes" explica uno de sus capitanes, Jaume-Arnau Marquès que visitó la redacción de SPORT junto al presidente de la entidad, Manel Burón.

Jaume Arnau Marquès y Manel Burón visitaron SPORT con la copa de campeones de la OK Liga / Gorka Urresola

El título tiene además un sabor mucho más especial, más allá de la propia historia de sorprender a todos consiguiendo algo impensable a inicios de temporada. "Después de 29 años y de venir de donde veníamos, pocos podían presagiar lo que ha sucedido y además de la manera épica que se ha hecho" asegura el presidente, que siente especial orgullo por el grande sello de la base que hay en el primer equipo.

El Igualada lleva años aplicando un modelo en su base que le ha llevado a ser uno de los grandes referentes en Catalunya y en España, dando fruto también en el primer equipo. "Hace doce años cuando Marc Muntané llegó como coordinador implementó una serie de cambios que muchos veían una locura, pero el tiempo le ha dado la razón. No solo ha conseguido hacer llegar jugadores al primer equipo, sino que ha conseguido que el filial sea campeón en OK Plata y de Copa y muchos más campeonatos base que en la época dorada del club en los 90" explica Burón.

El milagro del Igualada HC: "Después de 29 años que no se conseguía el título y venir de donde venimos, eran pocos los que podíamos pensar que esto podía ser posible y además de la manera épica que se ha conseguido" / SPORT

Sin duda, para entender el éxito de esta figura hay que centrarse en Marc Muntané, pieza angular y fundamental de todo ello. "La exigencia que ha puesto desde el primer día ha sido el faro para todos los que han ido llegando al primer equipo" asegura Marquès. Por su parte, el presidente lo define fácil con pocas palabras: "Esfuerzo, trabajo, sacrificio, tenacidad, todo eso no se negocia, si no das no sirves". Un ABC innegociable que les ha llevado hasta la cima.

SUPERANDO TODO

El camino hasta el título ha sido largo y no siempre fácil. Ya de primeras, el verano empezó con algunas bajas inesperadas que obligaron a fichar a contratiempo. "La baja de Guillem (Torrents) afectó un poco, pero lo asumimos como un reto más y una vez empezó la liga fuimos la familia unida que hemos demostrado siempre con ambición total" explica Jaume.

Jaume Arnau Marquès y Manel Burón visitaron SPORT con la copa de campeones de la OK Liga / Gorka Urresola

Superado con éxito todo lo que vino porque el inicio fue inmejorable demostrando tener capacidad para hacer frente a cualquiera. Pero a mitad de temporada, empezaron a salir bajas de cara a la siguiente, en un nuevo reto que se juntó con la eliminación en Champions. "Es un pequeño matiz que este año tenemos que mejorar, yo creo que el jugar entre semana y relacionarlo con que no somos de todo profesionales nos condiciona un poco". Un reto que tienen claro tanto directiva como club que van a mejorar para dar un paso más.

"La Champions era más una ilusión que un objetivo. Hemos aprendido y será un objetivo para el próximo año estar en la Final 8 europea" apunta el presidente de la entidad. Y es que a este Igualada pareció en todo momento que cuanto más se le ponía difícil, mejor respondía. Así lo hizo contra el Barça y también contra el Liceo.

"Nos costó el inicio del playoff por vernos con la capacidad de ser favoritos, pero una vez contra el Barça supimos tener la ambición necesaria y nos centramos en estar siempre al 100% y esperar un mal día para dar un susto. Y al final les dimos tres" explica el guardameta.

Jaume Arnau Marquès y Manel Burón junto al directos Joan Vehils en la visita a SPORT con la copa de campeones de la OK Liga / Gorka Urresola

Una filosofía que se aplicaron multiplicado por diez ante un Liceo que les destrozó en los dos primeros partidos (8-2 y 8-2). "El equipo trabajó bien a nivel psicológico y estábamos convencidos que se podía hacer. Pensando en no acabar la temporada en el siguiente partido y sabiendo que en casa éramos muy fuertes. Lo hicimos y de vuelta a la Coruña toda la presión era para ellos" explica Jaume-Arnau Marquès, que tuvo un papel importante en los penaltis decisivos del quinto partido. "Cogimos todo lo que vino con tanta confianza que nos sentimos superiores al rival".

UN PROYECTO ESTABLE

El título de liga no es más que la punta del iceberg de un Igualada que más allá del éxito deportivo ha conseguido también algo más importante. "Antes de la pandemia había 300 personas en las gradas del pabellón y ahora somos más de 1300. Se ha volcado toda la ciudad y más allá de ganar o perder tenemos a un equipo que engancha y que ha hecho disfrutar a todos" explica el presidente.

No hay duda que el Igualada ha dignificado un deporte tan histórico como el hockey patines, con un pabellón que da gusto ver partido a partido, siendo el espejo para mucho otros grandes que viven tiempos no tan gloriosos como en décadas pasadas.

Jaume Arnau Marquès y Manel Burón visitaron SPORT con la copa de campeones de la OK Liga / Gorka Urresola

Per eso hace también que sea un sitio donde los gigantes europeos quieras pescar. De hecho, ya llevan tiempo sufriéndolo, aunque tienen claro que eso no va a hacer cambiar el rumbo del proyecto. "Aquí tiene que estar el que quiera estar, el que está feliz y que crea que es su sitio. Se irán jugadores, pero también pueden volver algunos que se han ido creyendo ya, por si alguien no creía en algún momento determinado, que aquí el proyecto era de verdad" manifiesta Burón, que no esconde que el equipo volverá a luchar por los títulos pese a los problemas que puedan venir.

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