El ídolo local Simon Ehammer eclipsó a Duplantis en la final de la Diamond

Ubicada en la parte suiza en la que el alemán es el idioma oficial, Zürich es una ciudad fascinante con el lago que cautiva a todos sus visitantes. Por una vez, World Athletics ha acertado de pleno al separar los concursos de las finales de la Diamond League y llevarlos a Sechseläutenplatz o Plaza de la Ópera con televisión en vivo (no sería la primera vez que estas iniciativas no se pueden ver).

La gran estrella este miércoles era Armand Duplantis. El sueco nacido en Estados Unidos sigue elevando hasta el infinito su récord mundial de salto con pértiga el pasado 12 de agosto en Budapest hasta dejarlo en 6,29 metros (tercera vez que lo lograba este año). Se había hablado de unos 150.000 dólares si conseguía franquear el listón sobre 6,30 metros.

Sin embargo, el protagonista de este miércoles especial ha sido el ídolo local, el 'combinero' Simon Ehammer en su otra versión de estelar saltador de longitud. Sin duda, ha tomado el relevo a héroes históricos como Werner Gunthoer (peso), André Bucher (800) O Viktor Rothlin (maratón). Ahora es el referente helvético junto a la pertiguista Angelica Moser (actual campeona europea al aire libre).

Espectacular imagen de Simon Ehammer en pleno esfuerzo / EFE

Actual campeón mundial de pentatlón y bronce en el Mundial de Eugene'22 en longitud, Ehammer se presentaba ante unas gradas plagadas de bandera suizas con el joven italiano Mattia Furlani como gran rival, ya que esta temporada al reputado griego Miltiadis Tentoglou le está costando estar a su nivel habitual.

El de Stein es un competidor sensacional, capaz de superarse siempre y de gestionar la presión con maestría. El helvético empezó con 7,94 metros, hizo nulo en el segundo y se fue a 8,32 en el tercero ante la algarabía de la afición suiza. El italiano Furlani vendió cara su derrota (8,30) y Tentoglou tan solo pudo ser sexto con 7,66.

¿Y qué pasó con el genio Duplantis? El sueco saltó 6,00 metros a la primera y su único rival, el griego Emmanouil Karalis, lo hizo a la tercera. Ninguno de los dos pudo con los 6,10 y la victoria fue para 'Mondo', con su gran amigo estadounidense Sam Kendrick tercero con 5,80. Los 6,30 de 'Mondo' tendrán que esperar... ¿hasta el Mundial de Tokio?

Nicola Olyslagers, la mujer de la eterna sonrisa / EFE

Por lo demás, el estadounidense Joe Kovacs se impuso en peso con 22,46 por delante de su compatriota Payton Otterdahl (22,07) con el italiano Fabbri sexto (21,47) y la neerlandesa Jessica Schilder reinó en féminas con 20,26, seguida de la estadounidense Chase Jackson (20,08) y de la canadiense Sarah Mitton (19,99).

Hubo sorpresa en la altura femenina con una sensacional actuación de la australiana Nicola Olyslagers (récord de Oceanía con 2,04), quien relegó a la segunda plaza a la recordwoman mundial Yaroslava Mahuchikh (2,02) y a Morgan Lake con una nueva plusmarca británica (2,00). En pértiga femenina venció la estadounidense Katie Moon con 4,82. Una pena para los aficionados que la rusa Polina Knoroz (4,86) no pueda competir por el sectarismo del dictador de World Athletics, Sebastian Coe. Eso sí, la líder del año es la descollante estadounidense Amanda Moll (4,91).