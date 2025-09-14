El idilio del Calafell con la Lliga Catalana dejan al Barça de Ares sin su primer título

La era Ricardo Ares al frente del banquillo azulgrana no arranca de la manera esperada tras la derrota del equipo en la final de la Lliga Catalana ante el Calafell, que sigue con su idilio con la competición. Ya son tres títulos en las últimas cuatro ediciones, para empezar un año más de la mejor manera posible la temporada.

FCB - CAL (Final Lliga Cat) Final Lliga Catalana CP Calafell La Menorquina 4 2 FC Barcelona Alineaciones Calafell Martí Serra, Carles Domenech, Jepi Selva, Biel Pujadas, Sergi Folguera -cinco inicial- Aleix Marimón, Joan Pujalte, Jero Garcia, Quim Gabarró Barça Carles Grau, Ignacio Alabart, Ferran Font, Xavi Barroso, Marc Grau -cinco inicial - Pablo Álvarez, Sergi Llorca, Sergi Aragonés y Eloi Cervera.

En un partido competido hasta el pitido final, el equipo de Guillem Cabestany impuso su efectividad con un Carles Domenech espectacular que lideró a los suyos con un 'hat trick'. No fue el día de los azulgranas de cara a gol, topando una y otra vez con un Martí Serra que fue un muro que desbarató todo intento del Barça de dar la vuelta en la segunda mitad.

Pudo el Barça responder el primer golpe del Calafell con el gol inicial de Domenech. Marc Grau igualó el marcador apenas unos minutos después para llevar el empate al descanso. Pero en la segunda mitad, la brillantez del Calafell para convertir sus ocasiones fue apagando a un Barça que vio como los goles de Jero García primero, y de Domenech después dejaban la final muy cuesta arriba.

Lo intentó una y otra vez el Barça, que solo pudo recortar distancias a falta de un minuto con el gol de Ferran Font. Bocado en ataque, Ricardo Ares apostó por poner cinco jugadores y quitar el portero en busca de un empate que estuvo a punto de llegar con un disparo al palo de Pablo Álvarez.

Aguantó el Calafell con dos paradas determinantes de Martí Serra antes de que Carles Domenech a portería vacía volviera a llevar la copa de la Lliga Catalana hasta el Baix Penedès.

Inicio no deseado para el Barça en su nueva etapa con Ricardo Ares en el banquillo, que tampoco pudo romper el maleficio azulgrana con la competición, siendo ya la cuarta temporada seguida sin poder levantar el título.

Próxima parada, la Supercopa de España el fin de semana que viene. Será en Igualada con el Deportivo Liceo como rival en las semifinales. Igualada y Reus jugarán la otra semifinal, en busca de jugar por el primer título estatal de la temporada el domingo a las 12:15h.