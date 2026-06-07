Ibragimov obra la venganza perfecta ante Hooi y recupera el cinturón del peso ligero en WOW 31

La revancha de las revanchas de las artes marciales mixtas españolas no decepcionó. En una velada repleta de finalizaciones, con pleno de definiciones antes del límite en la cartelera estelar, Umakhan Ibragimov fue el gran vencedor de la noche en Madrid al recuperar el cinturón del peso ligero de WOW con un espectacular KO en el primer asalto. También cumplió con creces Muhammad Mokaev, expeleador de UFC y uno de los mejores pesos mosca del planeta, que debutó en la promotora arrasando a Jorge Calvo en apenas unos segundos.

WOW sigue cumpliendo una de sus grandes promesas: ofrecer espectáculo. Y si hay un peleador que encarna esa filosofía a la perfección es Ibragimov. El 'Escorpión' llegaba al Madrid Arena con una misión clara: vengar la derrota sufrida el pasado diciembre ante Brian Hooi, cuando el neerlandés le arrebató el cinturón tras una auténtica guerra. Esta vez, sin embargo, la historia fue muy diferente.

El ruso afincado en Sheffield salió mucho más paciente y calculador. Se movía en círculos, castigaba la pierna adelantada del campeón y parecía cómodo cediendo la iniciativa para buscar el contragolpe. Incluso tuvo que sobreponerse a un momento delicado cuando Hooi conectó una mano que provocó un knockdown y levantó a todo el pabellón de sus asientos.

Pero Ibragimov apenas se inmutó. Recuperó la verticalidad, mantuvo la calma y siguió ejecutando su plan. La recompensa llegó poco después. Cuando Hooi volvió a lanzarse al ataque con una mano de poder, Umakhan esquivó hacia atrás y respondió con un gancho de izquierda perfecto que impactó de lleno. El campeón cayó visiblemente tocado y el daguestaní no perdonó. Se lanzó sobre él con una lluvia de golpes en el suelo hasta obligar al árbitro Jesús Arjona a detener la pelea.

Con esta victoria, Ibragimov recupera el cinturón del peso ligero y mantiene intacta una estadística tan curiosa como impresionante: todas sus victorias profesionales han llegado antes de la decisión de los jueces.

En el combate coestelar tampoco hubo espacio para la sorpresa. Muhammad Mokaev demostró desde el primer segundo por qué llegó a UFC como uno de los prospectos más importantes de las MMA mundiales. El británico de origen daguestaní necesitó apenas cuarenta segundos para pasar por encima de Jorge Calvo y llevarse la victoria por TKO.

Desde el inicio quedó patente la diferencia de nivel. Mokaev entró rapidísimo en la distancia, mezcló golpes con precisión y terminó encontrando una posición dominante desde la que descargó una serie de codazos demoledores que obligaron al árbitro a intervenir. Un debut impecable para un peleador que ya acumula un récord profesional de 16-0 y que deja abierta la puerta a futuros desafíos de enorme nivel dentro de WOW.

La gran incógnita ahora será saber si ambas partes logran ampliar su acuerdo y si Mokaev puede llegar a disputar el cinturón del peso mosca, actualmente en posesión del español Fabià Sintes.

La nota negativa para la afición española llegó con la derrota de Antonio Fofirca, una de las mayores promesas del panorama nacional. El valenciano se vio superado por el galés Ioan Harris, que impuso un ritmo muy alto en la lucha y dominó prácticamente todos los intercambios a ras de lona. Tras desgastar al 'Diamante' durante buena parte del combate, Harris encontró la espalda en el segundo asalto y cerró un mataleón que supuso la primera derrota profesional de Fofirca.

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Sí pudo celebrar el triunfo otro representante nacional como Jonathan García. El vasco sufrió durante buena parte de la pelea ante Mario Ionescu, especialmente en los intercambios de pie, pero encontró la solución cuando el combate parecía complicarse. A falta de poco más de un minuto para el final conectó los ganchos sobre la espalda de su rival y acabó cerrando una valiosa sumisión que le permite sumar su quinta victoria profesional en el peso pluma.