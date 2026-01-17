Ibon Suberbiola, preparador de Ander Basurto y experto en culturismo: "Entiendo perfectamente a la gente que le acusa de no ser natural, no es normal tener esa masa muscular"

Ander Basurto es uno de los grandes referentes del culturismo natural en España: campeón del mundo por la WNBF en 2024 y subcampeón en 2025, su éxito no se entiende sin el papel de su preparador Ibon Suberbiola. Ander, un superdotado en lo físico, alcanza un punto de definición y calidad muscular extrema gracias a seguir al dedillo las indicaciones de su preparador, más que acostumbrado a alcanzar un físico extraordinario para sus atletas.

Una de las acusaciones más recurrentes que recibe Basurto es la de "falso natural" y los insultos de aquellas personas que dudan de su naturalidad y le acusan de hacer uso de química. En redes sociales es un tema muy caliente, y recientemente Ander retó a un "hater" a hacerle un control anti-doping después de sus palabras tras compartir públicamente un análisis de sangre.

Sobre este tema, Ibon Suberbiola tiene muy clara su postura y sale en defensa de su atleta: "Sinceramente, entiendo perfectamente a la gente que le acusan de no ser natural, porque es una locura. En la analítica que subió después de la competición tenía el eje hormonal muy alterado, pero es que no es normal tener esa masa muscular, tener esas formas, ese porcentaje graso, es lo que más llama la atención. No es normal la calidad muscular que presenta, entonces entiendo que la gente piense que no es natural.

Si una persona no cree que se puede conseguir ese físico de forma natural, entiendo que si ve a Ander piense que lo está estafando. Cuando alguien está entrenando y ve que no tiene tan buena genética, decide usar química. Ve a Ander con un físico mucho mejor que el suyo, y dice: ¿Este es natural? Qué mentiroso. Entiendo la persona que le puede odiar porque piensan realmente que no es posible".

Tras este alegato, Ibon responde a la fiabilidad de los controles anti-doping en el culturismo natural, otro de los focos habituales de polémica: "El polígrafo es un método indirecto, no demuestra nada, aunque permite ahuyentar a la gente que haya utilizado sustancias en algún momento. Muestra indicios.

Los métodos de orina sí que son métodos fiables, en la orina se detecta lo que hay, otra cosa es que alguien pueda ir con un condón y poner la meada de su primo en el bote. Ese sí es un método fiable al 100%, sin ir más lejos un atleta de WNBF dio positivo en orina el año pasado y se le descalificó. En el Mundial, si no me equivoco, se le hace control de sangre al ganador absoluto".