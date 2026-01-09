Ibon Suberbiola, entrenador personal: "Me escriben personas no naturales porque piensan que los resultados que obtengo son utilizando química"

Ibon Suberbiola es una de las caras más visibles del culturismo. Graduado en Medicina y especialista de Medicina Interna en el Hospital Sant Pau de Barcelona hasta 2021, el vitoriano siempre tuvo una obsesión con el fitness que acabó convirtiendo en su trabajo. Después de interesarse por el culturismo de competición y competir como atleta natural, dio un paso atrás para ejercer como el maestro en la sombra: hoy ejerce como entrenador personal y preparador, tanto de atletas profesionales como de clientes que buscan dar un cambio radical a su vida deportiva.

En una escena donde abundan los atajos, las promesas fáciles, las fórmulas mágicas en pocos días o las pérdidas de peso radicales, Ibon insiste en lo contrario: un método basado en la ciencia y en su formación, objetivos realistas y resultados que siempre superan lo previsto en clientes que no tienen por qué competir y dedicarse al culturismo. En una charla con SPORT, hablamos de controles antidopaje, expectativas y sobre cómo aterriza el entrenamiento y la nutrición en el día a día de quien quiere ganar masa muscular de forma sostenible.

No sólo eres entrenador personal, también eres graduado en Medicina, fuiste atleta natural y ejerces como profesor. ¿Cómo te definirías?

Empecé a entrenar con 15 años, y la verdad es que me gustó mucho y me obsesioné mucho con el físico. Quise ponerme fuerte y respaldarlo con la evidencia científica. Cuando estaba en la carrera, me interesé por el culturismo de competición y competí en 2017 y 2018. Me gustó muchísimo, pero después de competir tenía que preparar el examen MIR y fue una desvinculación bastante grande, dejé de entrenar como antes. La parte de entrenamiento la he acabado enfocando más en otras personas antes que en mi, y además tengo mi propia formación de culturismo natural.

¿Sientes que hay intrusismo de aquellos preparadores influencers que se dedican a las asesorías sin una formación detrás?

No voy a defender que tengas que haber estudiado una carrera para poder ejercer, porque hay muchas formaciones muchísimo mejores que no te dan un título oficial. No creo que necesites un título para ejercer, es mi opinión. Dicho esto, hay formas y formas de hacer las cosas. No es el título el que puede cualificar al entrenador sino su ética y sus métodos. Hay formaciones cuyo reclamo no es cómo te preparan para el mundo laboral sino el simple hecho de que serás capaz de superarlo sin problemas.

¿Llevas sólo a personas naturales?

Mi respuesta siempre es la misma: yo trabajo sólo con personas naturales. Muchas veces me escriben personas que no son naturales porque piensan que los resultados que obtengo son utilizando química, y obviamente no es el caso.

¿Qué responsabilidad moral y ética tienen aquellos preparadores que sí pautan química a sus atletas?

Es un tema bastante peliagudo, aunque considero que a nivel ético si no tienes los conocimientos como para pautar o como para hacer un seguimiento de la respuesta que están teniendo esos fármacos creo que hacerlo no tiene ninguna justificación.

Es un trabajo que me gusta hacer con mis clientes, plantear un objetivo realista y bajar a tierra Ibon Suberbiola

El uso de química está aceptado entre los culturistas de élite. ¿Debemos normalizar el uso o por lo contrario no se debería hablar de ello?

Teniendo en cuenta que el uso de sustancias no es algo saludable, si yo tuviera un hijo o un hermano pequeño que tuviera 18 años y se quisiera poner como Josema (Beast), desde el primer momento le haría ver que eso no es posible de forma natural. Y quizás el comentar que estás utilizando sustancias no signifique normalizarlo, sino explicar que ese físico no se puede conseguir sin utilizar sustancias.

Para no vender falsas expectativas.

Exacto. Es importante explicar hasta dónde puedes llegar desde un punto de vista natural, e independientemente de si eres natural o no tu potencial genético dará para lo que dará. Es un trabajo que me gusta hacer con mis clientes, plantear un objetivo realista y bajar a tierra.

¿Cuál sería la diferencia entre un culturista natural y uno que hace uso de química?

Si coges un culturista que utilice química, sus preparaciones son mucho más cortas. El punto que consiguen sinceramente puede ser similar, porque Ander (Basurto) por ejemplo consigue un punto impresionante de forma natural. La diferencia es que le hacen falta muchos más meses para llegar a ese porcentaje graso que una persona que use química.

Ander Basurto, junto a su preparador Ibon Suberbiola / @ibonsuberbiola

Muchos dudan de la fiabilidad de los controles anti-doping en el culturismo natural. ¿Qué opinas del tema?

El polígrafo es un método indirecto, no demuestra nada, aunque permite ahuyentar a la gente que haya utilizado sustancias en algún momento. Muestra indicios. Los métodos de orina sí que son métodos fiables, en la orina se detecta lo que hay, otra cosa es que alguien pueda ir con un condón y poner la meada de su primo en el bote. Ese sí es un método fiable al 100%, sin ir más lejos un atleta de WNBF dio positivo en orina el año pasado y se le descalificó. En el Mundial, si no me equivoco, se le hace control de sangre al ganador absoluto.

¿Qué le falta al culturismo natural para llegar al mismo nivel mediático del Mr. Olympia?

Creo que es muy difícil estar a la altura porque cuando una persona ve un concurso de culturismo va buscando el mayor tamaño posible. Siendo esta la esencia, por mucho que el natural tenga un mérito increíble o incluso mayor, la masa del no natural siempre va a llamar más la atención. Aunque cada vez los físicos suben de nivel y hay más atletas naturales, es difícil estar al mismo nivel. Mucha gente ve físicos naturales en Instagram y les acusa de no ser naturales porque visualmente son muy impactantes, pero si los comparas la diferencia es muy grande.

Hablemos de dieta y de entrenamiento. Aquella persona que viene a ti para ganar masa muscular: ¿qué pautas tomáis juntos?

Yo selecciono la cantidad de volumen de entrenamiento por cada grupo muscular que le va a funcionar mejor a cada persona, y la distribuyo con el mejor split posible: a una persona le voy a hacer un push-pull-leg, a otra una torso-pierna, un esquema que no se corresponde con un patrón clásico... sobre todo lo más importante es no cerrarse y buscar la cantidad de series por grupo muscular y distribuirla con la configuración que mejor puedas tolerar. En cuanto a nutrición, en base a los objetivos que tenga una persona calculo las calorías, distribuyo los macronutrientes y en base a sus necesidades, su logística y sus horarios planteo un número de comidas. Dentro de ese número elijo los alimentos que más le gusten y los más saludables o que mayor ventaja le pueden dar a nivel de rendimiento.

¿Qué problemas más comunes te encuentras en clientes tanto a nivel de dieta como de ejercicio y hasta qué punto el volumen de entrenamiento puede ser un problema?

Cuando tú eres un novato, tu objetivo es estandarizar a muerte la técnica de cada ejercicio y aprender a llevar las series a un grado de esfuerzo muy alto y a una intensidad muy alta: eso te va obligar a bajar el número de series. Por simplificarlo mucho, cuando eres iniciado tienes que bajar las series, y cuando eres avanzado subirlas. Mi objetivo cuando me viene alguien novato es que me mande vídeos de ejercicios para comprobar la técnica y el grado de esfuerzo. Eso provoca que la persona tenga que meter menos series porque cada serie está mucho más aprovechada. Una vez está estandarizado es cuando tenemos que buscar subir el volumen de entrenamiento, que es el principal conductor de la hipertrofia.