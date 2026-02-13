Las Iberdrola Skate Series ya tienen temporada 2026 

La Real Federación Española de Patinaje (RFEP) ha confirmado oficialmente la temporada 2026 de las Iberdrola Skate Series, el circuito nacional de referencia del skateboarding en España, consolidando un modelo competitivo que integra alto rendimiento, deporte base y proyección internacional.

Las Iberdrola Skate Series, impulsadas por la Real Federación Española de Patinaje junto al apoyo fundamental de Iberdrola, el programa Universo Mujer del Consejo Superior de Deportes y colaboradores como Jart Skateboards, se han consolidado como el principal circuito estructurado del skate nacional. A través de esta liga, la RFEP articula el desarrollo competitivo del skateboarding en España, generando un entorno que conecta cantera y élite bajo estándares organizativos de máximo nivel.

En las últimas temporadas, el circuito ha contado con la presencia de deportistas olímpicos y referentes internacionales, reflejo del crecimiento deportivo del skate español. Entre ellos destacan nombres como Egoitz Bijueska, actual número uno del ranking mundial masculino de Park de World Skate y ganador de pruebas internacionales de máximo nivel, o Naia Laso, una de las grandes figuras del panorama internacional.

En lo que respecta a la modalidad de Park, el calendario contará con dos grandes citas:

10 al 12 de abril en el Skatepark Rubén Alcántara (Málaga)

20 al 22 de noviembre en el Skatepark La Nucía

Además de la modalidad de Park, la liga integra también las disciplinas de Street y Vert, esta última con la participación del Roller Freestyle, reforzando el carácter multidisciplinar de las Iberdrola Skate Series dentro de los deportes urbanos. Las fechas correspondientes a Street y Vert para la temporada 2026 serán anunciadas próximamente, completando así el calendario oficial del circuito.

Cada prueba mantendrá un prize pool de 10.000 euros, reafirmando la apuesta de la RFEP por la profesionalización del skateboarding y la igualdad en la distribución de premios en categoría absoluta, además de su compromiso con el crecimiento sostenido del skateboarding en España, consolidando una estructura competitiva que continúa elevando el nivel nacional y proyectando el talento español en el escenario internacional.