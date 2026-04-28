Ismael Galancho, nutricionista, desvela los secretos de la nutrición de los deportistas: "No se puede comer igual cada día"

En una entrevista extensa y reveladora, Ibai Llanos conversa con el nutricionista Ismael Galancho, quien continúa en activo y ha trabajado con algunos de los nombres más importantes del fútbol mundial.

El encuentro pone el foco en un aspecto clave del alto rendimiento: la alimentación personalizada y su impacto directo en el juego.

Nutrición de élite: mucho más que comer sano

Lejos de los tópicos, Galancho deja claro que la nutrición en el fútbol profesional es un proceso complejo y altamente individualizado. No se trata solo de "comer bien", sino de diseñar estrategias específicas según el jugador, su posición y su estilo de juego.

El especialista asegura haber trabajado con futbolistas de primer nivel como Leo Messi, Luis Suárez o Enzo Fernández, entre otros, además de deportistas olímpicos. Su metodología comienza con un análisis exhaustivo que incluye partidos, datos físicos, analíticas y cuestionarios detallados.

"No hay dos futbolistas iguales, por eso la nutrición tampoco puede serlo", viene a resumir el enfoque del experto.

El método del "semáforo": cuatro dietas para un solo jugador

Uno de los puntos más llamativos de la entrevista es la explicación del sistema de periodización nutricional, conocido como el método del "semáforo".

Galancho no entrega una única dieta, sino hasta cuatro planes distintos adaptados al calendario deportivo:

Dieta verde : días de menor carga.

: días de menor carga. Dieta amarilla : carga moderada.

: carga moderada. Dieta roja : máxima exigencia.

: máxima exigencia. Dieta de partido: diseñada específicamente para competir.

Este sistema permite ajustar calorías y macronutrientes según el esfuerzo físico de cada jornada.

"No se puede comer igual el día antes del partido que el día después o en un entrenamiento suave", explica el nutricionista, subrayando la importancia de sincronizar alimentación y rendimiento.

Jugadores que delegan y jugadores que quieren entender

La entrevista también revela una diferencia clave entre futbolistas: su implicación en la nutrición.

Por un lado, están quienes prefieren delegar completamente. Confían en el profesional y siguen el plan sin cuestionarlo. "Pásame de lunes a domingo y yo ejecuto", es la actitud que describe Galancho en varios casos.

Por otro, existen jugadores más curiosos, interesados en comprender el porqué de cada decisión. Estos perfiles buscan aprender y adquirir educación nutricional para aplicar conocimientos incluso fuera del entorno controlado. "Ese aprendizaje les da ventaja cuando están de viaje o fuera de rutina", apunta el experto.

Comer 8.000 calorías: el reto invisible

Otro de los aspectos menos conocidos del fútbol de élite es la dificultad para cubrir las enormes demandas energéticas.

En disciplinas con alto gasto calórico, algunos deportistas deben ingerir hasta 8.000 o 9.000 calorías diarias, siempre a partir de alimentos de calidad. Lejos de restringir, el reto consiste en lograr que el jugador coma más sin saturarse ni sufrir problemas digestivos. "Lo difícil no es quitar comida, es meterla bien", resume Galancho.

Más allá del físico: la nutrición como ventaja competitiva

La conversación entre Ibai Llanos e Ismael Galancho deja claro que la alimentación se ha convertido en un factor diferencial en el fútbol moderno. Ya no es un complemento, sino una herramienta estratégica que influye en el rendimiento, la recuperación y la carrera deportiva.

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Mientras algunos futbolistas optan por confiar ciegamente en los expertos, otros buscan entender cada detalle. Pero todos comparten un mismo objetivo: rendir al máximo nivel en un deporte donde cada ventaja cuenta.