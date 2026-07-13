Ibai Llanos aclara la polémica sobre el combate de Gero Arias y ByViruzz en La Velada: "No podemos obligar a nadie"

Ibai Llanos ha puesto fin a las dudas sobre uno de los combates más esperados de La Velada del Año VI. El streamer ha confirmado que la pelea entre Gero Arias y ByViruzz se disputará sin casco y a tres asaltos, zanjando así la polémica que se había generado en los últimos días en torno a la duración del enfrentamiento.

Según ha explicado el propio Ibai, la decisión no ha sido sencilla. "Ellos pelearán sin casco, pero a tres asaltos", confirmó, aclarando de paso cuál era su pronóstico personal sobre el resultado: "Yo creo que Viruzz, si el combate se alargara, tenía las de perder. De hecho creo que va a perder porque este señor está enfermo".

Las palabras del organizador han generado ruido entre los seguidores del evento, especialmente porque desvelan el motivo real por el que finalmente se ha optado por tres asaltos en lugar de un formato más largo. Ibai fue claro al respecto: "Cuando tú quieres hacer más rounds, tienen que estar los dos de acuerdo. En este caso, el único que estaba de acuerdo era Gero, que quería hacer seis asaltos. Viruzz no quiso hacer seis asaltos. Luego lo intentaron cambiar a cuatro, y tampoco quiso, entonces lo van a dejar en tres".

El propio Ibai reconoció que la organización no puede imponer un formato que una de las partes no acepte: "Nosotros tampoco podemos obligar a ninguna de las dos partes a aceptar algo que no quiera".

La explicación ha reforzado la sensación entre gran parte de la comunidad de que Gero Arias parte con ventaja física de cara al combate, algo que el propio Ibai no ha dudado en respaldar públicamente al dar su pronóstico a favor del argentino. La negativa de ByViruzz a ampliar los asaltos ha sido interpretada por muchos aficionados como una estrategia defensiva ante un rival que, según se apunta, llega en mejor forma al 25 de julio.

ByViruzz, veterano de todas las ediciones de La Velada, afronta así un nuevo reto con la presión añadida de las declaraciones de Ibai, que lo sitúan como favorito para perder el combate. Gero Arias, por su parte, llega respaldado por el discurso del organizador y con la confianza de haber pedido un formato más exigente, algo que en el mundo del boxeo suele asociarse a quien se siente superior físicamente.

El combate se celebrará en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, dentro de una cartelera que promete ser una de las más comentadas de los últimos años del evento organizado por Ibai Llanos.