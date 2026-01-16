Ibai desvela los primeros cambios para la Velada VI: "Se hará después del Mundial en un estadio"

La Velada V fue todo un éxito. Ibai Llanos volvió a hacer historia en La Cartuja el pasado verano, con un evento que batió todos los récords de audiencia en Twitch al alcanzar los 9,33 millones de espectadores simultáneos. El creador de contenido superó con creces las cifras de ediciones anteriores y firmó un espectáculo sin imprevistos, consolidando el evento como uno de los mayores hitos del entretenimiento digital a nivel mundial.

Detrás del éxito mediático hay una inversión económica enorme. La producción técnica del evento costó alrededor de 5 millones de euros. A esto se suman los pagos a los boxeadores, que oscilarían entre 30.000 y 100.000 euros por participante, además de unos 800.000 euros destinados a los artistas invitados y cerca de un millón más en logística, montaje, promoción y marketing, elevando el gasto total por encima de los 10 millones de euros.

En cuanto a los ingresos, TaxDown calculó que la venta de entradas habría generado unos 5 millones de euros, mientras que los patrocinadores aportarían cerca de 3 millones. El ‘streaming’ en Twitch sumaría aproximadamente un millón adicional, sin contar suscripciones o donaciones. En total, los ingresos rondarían los 8 millones de euros, una cifra que no garantiza beneficios netos, ya que gran parte se reinvierte en cubrir los elevados costes del evento. Tras la polémica generada, la empresa borró sus estimaciones, aclarando que se trataba únicamente de aproximaciones y no de datos oficiales.

La Velada VI presenta novedades: un combate más

Pero este verano, la Velada continúa y habrá novedades, como ha podido confirmar Ibai. La Velada del Año VI ya empieza a tomar forma y lo hará con importantes cambios respecto a ediciones anteriores. La más destacada es el aumento del número de combates, ya que el evento contará con una pelea más, reforzando así el espectáculo y ampliando su duración para una audiencia cada vez más fiel y numerosa.

Ibai Llanos ha confirmado que este verano la Velada seguirá adelante y que la organización del evento está muy avanzada. “Tengo confirmados 8 combates. Hubo 7 y ahora 8. Lo tengo todo muy avanzado”, explicó el creador de contenido, youtuber y streamer en 'The Wild Project', dejando claro que el proyecto está prácticamente cerrado a nivel deportivo.

Uno de los principales retos, según Ibai, es el horario del evento. “El problema que yo tengo es que me condiciona mucho el horario. Para la audiencia de Sudamérica es top, y por la noche en España en verano es mucho mejor, durante el día hace mucho sol”, señaló, subrayando la dificultad de cuadrar un evento global que funcione en diferentes franjas horarias.

El condicionante del horario

En cuanto a la fecha y el lugar, Ibai también dio algunas pistas importantes. “La haré antes o después del Mundial, probablemente después” y confirmó que “será en un estadio de fútbol en España”, manteniendo la apuesta por grandes recintos y dejando abierta la expectación sobre la sede definitiva de una Velada VI que promete volver a batir récords.

Sin duda, se prevé un 'show' con muchísima asistencia, con artistas actuando y parejas de pelea muy entretenidas. "Pablo Motos contra Broncano, ¿no?", bromeaba Jordi Wild.