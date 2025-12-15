La IBA se refuerza, promete más millones para el boxeo y 'pasa' del COI

El Mundial Masculino de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), el Fórum y el Congreso que acabaron el sábado en Dubai han reforzado a la organización que preside desde hace exactamente cinco años el ruso Umar Kremlev. Todo ello pese a ser apartada de los Juegos por un Comité Olímpico Internacional que apadrinó la creación de World Boxing (WB) bajo el paraguas de Estados Unidos y de Gran Bretaña.

En peligro de muerte por esta guerra, el boxeo olímpico o amateur vive en una peligrosa dualidad. El billete para los Juegos se obtiene en los Mundiales de WB, que no reparten ni un céntimo a sus participantes... ni siquiera a los campeones. Mientras, la IBA ha distribuido en Dubai 8,32 millones de dólares (7,10 millones de euros), pero los resultados ya no computan para ese ansiado sueño olímpico.

Algunos se preguntarán adónde va el dinero que genera WB, que a imagen y semejanza de su 'papá' COI no apoya económicamente a los medallistas, pero se partiría de una premisa errónea. ¿Por qué? Según un reciente informe, World Boxing cerró 2024 con pérdidas, depende de préstamos externos como el que recibió de USA Boxing y se su estado es de "sobreendeudamiento legal" según la ley suiza.

Umar Kremlev, con Rasheda Ali (hija del gran Muhammad Ali) / IBA

Rusia ha sido la gran triunfadora en el Mundial Masculino de Dubai con siete oros, cinco platas y un bronce para superar con claridad a Kazajistán y a Uzbekistán, si bien faltaron las federaciones de Estados Unidos (Austin Lenehan lo hizo en el peso ligero como neutral), Gran Bretaña, Francia, Italia, Canadá o Alemania, por citar algunas... aunque en el Mundial de WB entre kazajos y uzbekos se llavaron 13 títulos.

La amenaza del COI de vetar en los Juegos a quienes participen en las citas de la IBA aparta de importantes mercados a la organización, pero Dubai ha dejado patente otra controversia. De forma paralela, han apoyado a la IBA y a su presidente figuras como el británico Amir Khan, los estadounidenses Deontay Wilder, Shannon Briggs y Rasheda Ali (hija del gran Muhammad Ali), o el emblemático filipino Manny Pacquiao.

Amir Khan habló muy claro en Dubai / IBA

"¿Sabéis cuánto cobraba en mi etapa amateur? Pues había meses que no llegaba a 200 euros. ¿Cómo puedes prepararte sin apoyos? Hay que reconocer económicamente a los boxeadores y apoyo todo lo que vaya en beneficio de los deportistas", dijo antes de abrazar a Kremlev un Khan que ganó dos títulos mundiales profesionales y una plata olímpica en Atenas'04. Ahora es un reputado comentarista.

Lejos de frenarse, el máximo mandatario de la IBA lanzó varias 'bombas' en Dubai: elevar a 10 millones de dólares los premios en el próximo Mundial (en principio en 2017), crear una Copa del Mundo por países con 10 millones de dólares en premios (cinco de ellos para el ganador), organizar cuatro torneos amateur por todo el mundo y equiparar los guantes y el funcionamiento del KO al profesionalismo.

¿Cambiará el COI con Kirsty Coventry, la 'delfina' de Thomas Bach? / AP

Preguntado por la prensa rusa fuera del Duty Free Tennis Club de Dubai, Umar Kremlev recalcó que no le interesaba mucho el tema de World Boxing, "aunque creo que no están muy bien económicamente. Nosotros trabajamos mucho para tener recursos que nos permitan funcionar y seguir fomentando el boxeo y a los boxeadores. Si necesitan ayuda, que nos la pidan. Igual los podemos ayudar".

Pese a estar afiliada a WB, España participó con 11 boxeadores y logró los bronces de Enmanuel Reyes Pla y de Gazi Jalidov por el que ganaron 75.000 dólares cada uno (la mitad para ellos y la otra a partes iguales para la Federación y para su entrenador. "¿Cómo le digo a un boxedor que no puede ir y que deje de ganar un dinero que en otros sitios no reciben", explicó rcientemente el presidente Felipe Martínez.

Felipe Martínez y Gennady Golovkin, presidente de World Boxing / INSTAGRAM

De cara a ese torneo por países, la Federación Española aseguró a SPORT que antes de tomar cualquier decisión es presiso analizar la situación y esperar a ver cómo se materializa esta idea. El objetivo es tener muy claro hacia dónde se quiere ir. Una postura muy sabia de una persona que desde su llegada a la presidencia está cambiando el boxeo amateur en España después de lustros a verlas venir.

¿Y qué pasará con el boxeo olímpico? Brisbane 2032 es una quimera y Los Ángeles'28 no estaría asegurado si no es viable la WB que preside el emblemático kazajo Gennadi Golovkin. El COI de Kirsty Coventry parece dispuesto a sacrificar el boxeo para no dar su brazo a torcer con la IBA. Quizá por ello esta organización está jugando a dos bandas desde hace tiempo con el boxeo amateur y con el semiprofesionalismo.