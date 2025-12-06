Hugo González, tercer oro para España en los Europeos de piscina corta

Hugo González sumó la tercera medalla de oro para la delegación española en los Europeos de piscina corta que se disputan en la ciudad polaca de Lublin, tras imponerse este sábado en la final de los 200 metros estilos.

González, que se impuso con un tiempo de 1:51.39 minutos, aventajó en 66 centésimas al a italiano Alberto Razzetti, que se colgó la plata con una marca de 1:52.05.

A Hugo no le tembló el pulso saliendo entre los cinco primeros, aunque sin sorpresas. Lideraba Razzetti con una buena mariposa -Hugo tampoco es manco en estre estillo- y llegaba la espalda, donde Hugo tras el viraje se puso serio. Pero fue en la braza donde el español se mostró intratable, con un Tomac al acecho. En el segundo 25 de la braza nuestro nadador mandó un mensaje a sus rivales: el que quiera ganarme va a tener que desfondarse. Dicho y hecho. Controló el crol con 4 décimas de ventaja sobre el italiano.

No estuvo en Singapur, pero ha vuelto en Lublin 2025 como campeón de Europa. Quizás es que nunca se fue.

Completó el podio el turco Berke Saca que logró el bronce con un registro de 1:52.25 minutos, 86 centésimas más que el nadador español.