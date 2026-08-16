Doblete de España en el Europeo: Plata para Hugo González y bronce para Laura Cabanes

Hugo González consiguió la primera medalla en la natación en línea para la delegación española en los Europeos de Natación que se están disputando en París. El balear, que partía con la mejor nota de las semifinales, se colgó la plata en la final de los 200 estilos en la que se impuso el húngaro Hubert Koos, con récord de los campeonatos. Poco después, Laura Cabanes ampliaba el palmarés con el bronce en los 200 mariposa.

El balear finalizó el primer largo, a mariposa, en la segunda posición, solo por detrás de Hubert Koos, una posición que mantuvo tras el largo de espalda y de braza. En los 50 finales, a crol, el nadador español peleó de tu a tu con el húngaro hasta la última brazada, aunque se le escapó la victoria por apenas unas centésimas. Hugo paró el crono en 1:54.44, firmando el decimotercer récord de España que se rompe en este Europeo. Koos se llevó la victoria con la plusmarca de los campeonatos, 1:54.24. El bronce fue para Mikhail Shcherbakov.

María Ramos abrió la participación española con la final de los 50 braza en su debut con la selección absoluta. Tras batir el récord de España de la prueba, la madrileña se coló entre las mejores, para nadar junto a grandes nombres como Benedetta Pilato o Rute Meilutyte. La joven nadadora española compitió en la calle ocho y aunque intentó mantenerse en la pelea hasta el final. Tocó la pared en octava plaza con otra buena marca de 30.95. El oro se decidió en solo dos centésimas, con victoria para la gran favorita, la lituana Meilutyte, con Pilato segunda y Mona Mc Sharry, tercera.

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La otra finalista en liza fue Laura Cabanes en los 200 mariposa. La nadadora manchega hizo su estrategia y se mantuvo entre las primeras posiciones desde el inicio de la prueba. Con un gran 50 final, se llevó el bronce para sumar la segunda medalla de España en París, apenas unos minutos después de la conseguida por Hugo.