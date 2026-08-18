Hugo González y su 'no medalla'

Finalizado el Campeonato Europeo de Natación en París, los últimos deportistas que compitieron en sus respectivas pruebas vuelven a a casa. Los afortunados, con una sonrisa de oreja a oreja y con atención mediática; y el resto, con la decepción de que el trabajo hecho no haya dado sus frutos pese al paso adelante colectivo en París.

Hugo González triunfó en la final de los 200 estilos llevándose la medalla de plata, aunque no pudo ofrecerla a su llegada al aeropuerto de Barcelona.

Como ha ocurrido con todos los medallistas españoles tanto en el Europeo de Natación como en el de Atletismo, han sido recibidos por la prensa y amigos y familiares para celebrar su éxito.

Una llegada 'accidentada'

No obstante, la llegada de Hugo González ha sido diferente a la de otros. El balear se encontró con numerosos medios de comunicación y con curiosos que se acercaron a pedirle una foto.

Pese al cansancio que llevaba encima tras la exigencia de la competición, la celebración posterior y el tempranero vuelo de vuelta, el nadador no dudó en acceder a las peticiones de los aficionados.

A continuación, en su momento particular con la prensa desplazada, intentó mostrar el metal para ser fotografiado, pero se topó con un imprevisto importante: no encontraba la medalla en la maleta ni en la bolsa.

Pánico y comedia

En esos instantes, el miedo y la incomodidad del momento se apoderaron de Hugo González, que intentaba salir el paso asegurando que la medalla estaba en la maleta, pero que no recordaba dónde la había metido.

Hugo González, buscando la medalla en su maleta / Gorka Urresola

En un primer momento, se escusó con los compañeros allí presentes y luego se pusó manos a la obra para intentar solucionar la situación y poder sacar la foto deseada. Sin duda, un contratiempo que gestionó con naturalidad.

Un premio muy buscado

La medalla lograda por Hugo González es la recompensa al esfuerzo y el trabajo de muchos años, desde que emergió en el Campeonato Europeo de de Natación de 2021 y con 21 años se llevó tres medallas: el oro en 200 estilos (1:56.76), la plata en 100 espalda (52.90) y el bronce en 50 espalda (24.47).

Cara de circunstancias del nadador español tras no poder mostrar el metal / Gorka Urresola

Estuvo siete años formándose en Estados Unidos, una experiencia que finalizó tras los Juegos Olímpicos de París 2024. Allí, en busca de las medallas, se llevó una decepción inesperada al finalizar en sexta posición de los 100 metros espalda masculinos de natación.

Tras la decepción, optó por regresar a España y establecerse en Terrassa, donde entrena en el Club Natación Terrassa. Allí ha estado preparando sus objetivos internacionales junto a su entrenador Raúl Navalón. El tiempo le ha dado la razón y esta medalla de plata en los 200 estilos es el mejor premio posible. Tan real como merecida... aunque se quedó en su maleta.