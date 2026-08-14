Entrevista SPORT
Entrevista SPORT | Hugo Bravo
Hugo Bravo, creador de contenido: "De París a Sitges por el cáncer infantil"
El reto ha permitido recaudar casi 12.000 euros para la Fundación Antoni Cabré, con el objetivo de alcanzar los 15.000 con una etapa final en septiembre
Hugo Bravo es creador de contenido de 22 años y acaba de completar el reto de correr más de 1.200 kilómetros en 36 días, desde París hasta Sitges, para recaudar fondos contra el cáncer infantil. Hoy hablamos con él en SPORT sobre cómo ha vivido este desafío físico y mental.
Acabas de completar un reto increíble para recaudar fondos contra el cáncer infantil. ¿En qué momento decidiste que querías volver de París hasta Sitges?
La idea nace de algo muy absurdo. Yo sabía que quería hacer un reto de correr bastante, y la primera idea era correr 100 km dando vueltas a Sitges. De ahí surgió, y mi amigo me dijo: "¿Por qué no te vuelves a casa corriendo?". Teniendo en cuenta que estaba en París y que yo vivía en Sitges, busqué precedentes para ver si se había hecho alguna vez. Vi que sí, pero que nadie lo había hecho hasta Sitges.
¿Y en qué momento decidiste que querías documentar todo el reto?
Empecé en redes hace menos de dos años, y sabía que la potencia del reto, sobre todo la viralidad, estaba en enseñarlo, siendo yo mismo, haciendo los vídeos que llevo haciendo en mi cuenta.
Has compartido incluso los momentos más vulnerables. ¿Por qué era importante para ti enseñar también esa parte?
Porque es quien soy. Desde que empecé en redes nunca he querido esconder nada. Siempre he querido demostrar que soy un chaval normal, que me puedes encontrar de fiesta con mis amigos o en cualquier sitio, que al final soy una persona completamente normal. Por eso enseño lo bueno y lo malo siempre.
Ahora que ya has acabado y lo ves con más perspectiva, ¿cambiarías algo desde el primer día que saliste?
Cambiaría cosas a nivel de organización. Por ejemplo, no puede ser que en un reto de correr 35 km al día durante más de 10 días haya acabado en el McDonald's. Es contraproducente, pero por gestión de tiempo era complicado hacerlo de otra manera. El fisio y yo acabábamos mirando hoteles en mitad de la etapa. Con una tercera persona hubiese sido mucho más fácil, pero el presupuesto no lo permitía.
36 días dan para mucho. ¿Cuál es el día que recuerdas más duro y por qué?
Te diría cuatro días: lo que llamo "la maldición de Vichy", a mitad del reto, sobre el día 14. Fue cuando tuve la primera lesión. Era una etapa de 42 km, solo llegué a 30, y empezó con un dolor que sabía que no era normal. He aguantado muchos tipos de dolor y he corrido con dolor, pero con ese literalmente no podía correr. Recuerdo Vichy como una maldición, pero sirvió para remontar.
Hubo un momento en el que tu fisio te dijo que no podías correr. ¿Qué se te pasó por la cabeza?
Sabía que, por mucho que me lo dijera, no había manera de que yo no corriese. Soy demasiado cabezón, tenía que seguir. Pasamos de correr 35 kilómetros del tirón a, durante casi una semana, caminar 5 km e intentar correr, rotando para que el día no se hiciese tan largo. Normalmente empezaba a las 9 de la mañana y acababa a las 2; con esto de caminar y correr se me iba hasta las 6 de la tarde.
¿Llegaste a plantearte abandonar el reto, o siempre tuviste en mente llegar a Sitges?
No se me pasó por la cabeza abandonar, porque sabía que podía, pero a la vez no aceptaba el hecho de tener que caminar.
Has pasado muchas horas corriendo. ¿En algún momento te has sentido solo?
La ventaja es que venía de estar dos años en París viviendo solo, aunque lo pasé realmente mal, cuando más fondo he tocado en mi vida. Quería vivir solo, y me he medio arrepentido, porque me hubiese gustado estar el primer año más acompañado, pero así lo decidí, y me enseñó a aceptar el estar solo. No me he sentido solo, porque el 97 % de las veces del año corro completamente solo, y es algo que me encanta.
Y al contrario, en algunas etapas te venían a acompañar tu madre y tus amigos. ¿Qué sentías al ver una cara conocida después de tantas horas corriendo?
Precisamente en Vichy fue el día que tenía que hacer 42 km. Corrí 30 y el fisioterapeuta me dijo que me recomendaba correr lo mínimo. Pero dije: "Voy a salir y lo voy a intentar". En una carretera nacional, vi que era inviable, ni caminando, porque estaba mentalmente fuera. De repente, el fisio tardó como una hora en llegar, algo muy raro. Estoy ahí sentado y escucho un "¡Vamos, Hugo!". Era mi novia, con un megáfono, por detrás. Me puse a llorar, me emociono ahora solo de pensarlo.
¿Cuál ha sido tu etapa favorita?
La última. La había soñado mil veces: la gente que me iba a acompañar, la llegada. Pero la superé por diez, todo lo que había soñado se quedó corto.
¿Por qué has escogido el cáncer infantil como causa?
Fui al colegio, al Liceo Internacional de Barcelona, y desde que empezamos, el colegio ya trabajaba con la Fundación Antoni Cabré, y dos de sus grandes causas eran Sant Joan de Déu. A mí me tocaba mucho la fibra que hubiese niños en hospitales deseando estar en la playa o jugando con un balón, en la posición en la que estamos nosotros. Siempre me puse mucho en su piel.
Has repetido una frase durante todo el reto: "Yo he escogido este dolor, pero ellos no lo escogen". ¿Te acordabas de ella en los momentos de sufrimiento?
Al 100 %. Recuerdo sobre todo un día que me escribió un chico llamado Felipe, un texto precioso por Instagram. Me puse a llorar en medio de la carretera y, con tanto dolor, pensaba: es precisamente eso. Nosotros escogemos el dolor que vivimos en el día a día, y ellos están librando batallas que nunca han escogido y que, por suerte, ahí están.
Entre toda la organización y gastos, ¿cuánto dinero has invertido aproximadamente en el reto?
Todavía no he hecho el cálculo total, pero, como estimación, creo que está cerca de los 9.000 euros.
Has conseguido recaudar casi 12.000 euros. ¿Qué significa para ti que este esfuerzo físico se haya traducido en una ayuda real?
Era uno de mis mayores miedos. Al principio recaudábamos 3.000 euros de golpe, pero luego se estancó. Intentaba invertir muchas horas en los vídeos para recaudar lo máximo posible, pero no subía. Cuando me acercaba a Catalunya, de repente llegué a 7.000, no entendía nada. Al acabar el reto llegamos a los 12.000 euros recaudados. Esta recaudación me sirve para seguir, y para que la última etapa, de Sitges hasta Sant Joan de Déu, a mediados de septiembre, sea la guinda del pastel y lleguemos a los 15.000.
Cuando finalmente viste Sitges, con tu gente allí, ¿qué se te pasaba por la cabeza?
Recuerdo estar por el Garraf y ver la postal de Sitges de fondo. Me cuesta emocionarme delante de tanta gente, así que no me emocioné por fuera, pero por dentro era agua. No me lo creía.
Has dicho que en estos 36 días has vivido una vida entera. ¿Qué ha cambiado del chico que salió de París al que llegó a Sitges?
Muchas cosas. Sobre todo, aprender a tolerar el dolor. Nunca he sido una persona que se rinda rápido, pero sí una a la que le costaba dar un paso adelante cuando las cosas no le iban bien, y siempre buscaba alguna manera de quejarme. Creo que ahora mismo no hay manera de hacerme daño. Y me he dado cuenta de que venía de cuatro años buscando ser la mejor persona en todos los ámbitos y me di cuenta de que lo que realmente me gusta es ser feliz y hacer feliz a los míos.
¿Qué te propones ahora que has completado el reto?
Tengo un reto que me gustaría hacer, que es dar la vuelta a las islas de España: las cuatro Baleares, las siete de Canarias y La Graciosa, en menos de dos años. Sería un sueño, pero falta dinero y faltan piernas todavía.
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