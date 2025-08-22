La 'hormiguita' Caldas ya tiene un bronce con España

Unos meses antes de los aplazados Juegos de Tokio que terminaron disputándose en 2021, la Federación Española de Hockey (RFEH) decidió dar un giro y anunció que el galo Fred Soyez sería sustituido por Max Caldas a la conclusión de la cita nipona en los que España acabó octava tras una floja fase de grupos y la derrota en cuartos ante Bélgica (3-1).

El argentino hizo historia con Países Bajos, primero como asistente en la femenina (oro mundial en 2006 y olímpico en Pekín’08), después como primer entrenador (oro en Londres’12, mundial y europeo) y finalmente en la masculina (dos oros europeos y una plata universal).

Tras más de una década trabajando con los 'orange' y dirigiendo a potentes clubs neerlandeses, Caldas llegó con las ideas muy claras: renovar el equipo y cambiar muchas cosas desde el trabajo. Su primera convocatoria de 36 jugadores en octubre de 2021 con tan solo nueve olímpicos en Tokio marcó las pautas de esta nueva filosofía del hockey.

España celebra su bronce continental / FEH

Cuentan que aquella concentración sentó las bases del resurgir de un equipo que tan solo se había colgado una plata europea en los últimos 12 años. Max Caldas debutó en una gran cita en el Mundial de 2023 con un doloroso KO en cuartos ante Australia (4-3) y meses después quedó fuera de las ‘semis’ europeas por otra derrota muy dura frente a Inglaterra (3-4).

España dio un paso adelante en los Juegos de París y se plantó en semifinales por primera vez en cuatro ediciones... pero seguía a un paso de los 'grandes'. Cayó con claridad contra Países Bajos (4-0) y perdió el bronce olímpico frente a India en una exhibición del cotizado Harmanpreet (2-1).

Max Caldas era todo calma pese a lo cerca que había estado de conseguir su primer gran éxito al frente de los 'RedSticks' e incluso se emocionó al reiterar con pleno convencimiento que aún faltaba "mucho trabajo por hacer", que esta selección "seguirá yendo para arriba" y que en ese partido se vio "todo lo que debemos corregir".

Santi Deó y el seleccionador Max Caldas, tras su renovación / RFEH

A finales del pasado mes de junio, España confirmó su tercera plaza en la Hockey Pro League 2024-25 y acaba de colgarse el bronce en el Europeo tras vencer a Francia por 0-2 con goles de Marc Recasens (25 años) y Nicolás Álvarez (22). Pese a ello, el argentino sabe que aún faltan más pasos de cara al gran objetivo: los Juegos de Los Ángeles.

De hecho, el presidente federativo Santi Deó reconoció el trabajo del argentino firmando su renovación hasta el otoño de 2028. "Es la mejor noticia para el hockey español y, sin duda, la mejor opción para que los RedSticks afronten el siguiente ciclo olímpico, donde se podrá culminar el trabajo hecho hasta ahora". Por ahora ya se ha ganado el bronce europeo.