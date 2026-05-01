Horario y dónde ver el Mundial de Relevos de atletismo 2026 en Botswana

El atletismo español llega con la confianza intacta al Mundial de Relevos 2026, también conocido como World Relays, que se disputa los días 2 y 3 de mayo en Gaborone, capital de Botswana.

La cita llega en un momento de forma inmejorable para los relevos nacionales. En la pasada edición de Guangzhou (China), España terminó tercera en el medallero con actuaciones que pasarán a la historia: el oro con récord nacional del 4x400 femenino —con Paula Sevilla, Eva Santidrián, Daniela Fra y Blanca Hervás— y la plata del 4x400 mixto con Esperança Cladera, Jaël Bestué, Paula Sevilla y Maribel Pérez. Esos resultados también sirvieron para clasificarse para el Mundial de Tokio.

A eso se suman los éxitos más recientes: la plata en 4x400 mixto y el bronce en 4x400 femenino en el Mundial bajo techo de Torun de este año.

Esta octava edición de los World Relays repartirá seis plazas directas para el Ultimate Championships, el revolucionario formato que debuta en septiembre en Budapest, y 12 de los 16 puestos disponibles para el Mundial de Pekín 2027. Un doble premio que eleva la importancia de cada testigo.

La delegación española en los Mundiales de Relevos 2026

En 4x100 masculino: Andoni Calbano, Alberto Calero, Juan Carlos Castillo, Guillem Crespí, Ander Garaiar, Jorge Hernández y Jaime Sancho. En 4x400 masculino: Julio Arenas, Bernat Erta, Markel Fernández, Samuel García, David García, Manuel Guijarro y Óscar Husillos. En 4x100 femenino: Jaël Bestué, Lucía Carrillo, Esperança Cladera, Esther Navero, María Isabel Pérez y Aitana Rodrigo. En 4x400 femenino: Rocío Arroyo, Carmen Avilés, Blanca Hervás, Ana Prieto, Eva Santidrián y Paula Sevilla.

Los equipos mixtos se nutren de los mismos atletas en ambas pruebas, lo que demuestra la apuesta de la RFEA por la polivalencia.

¿A qué hora y dónde ver el Mundial de Relevos de atletismo por TV y en directo?

La competición arranca el sábado 2 de mayo y concluye el domingo 3 y la jornada horaria se divide así:

DÍA 1 — Sábado 2 de mayo 14:05: 4x100m Relevos Mixtos (Primera Ronda, Mixto) 14:30: 4x400m Relevos Mixtos (Primera Ronda, Mixto) 15:05: 4x100m Relevos (Clasificación Mundial Q1, Mujeres) 15:30: 4x100m Relevos (Clasificación Mundial Q1, Hombres) 15:55: 4x400m Relevos (Clasificación Mundial Q1, Mujeres) 16:30: 4x400m Relevos (Clasificación Mundial Q1, Hombres) DÍA 2 — Domingo 3 de mayo 14:02: 4x100m Relevos Mixtos (Clasificación Mundial Q2, Mixto) 14:20: 4x400m Relevos Mixtos (Clasificación Mundial Q2, Mixto) 14:44: 4x400m Relevos (Clasificación Mundial Q2, Mujeres) 15:08: 4x400m Relevos (Clasificación Mundial Q2, Hombres) 15:30: 4x100m Relevos (Clasificación Mundial Q2, Mujeres) 15:47: 4x100m Relevos (Clasificación Mundial Q2, Hombres) 16:05: 4x100m Relevos Mixtos (Final, Mixto) 16:13: 4x400m Relevos Mixtos (Final, Mixto) 16:24: 4x100m Relevos (Final, Mujeres) 16:32: 4x100m Relevos (Final, Hombres) 16:40: 4x400m Relevos (Final, Mujeres) 16:51: 4x400m Relevos (Final, Hombres)

En España, el Mundial de Relevos se podrá seguir por televisión y gratis a través del canal Teledeporte y de la plataforma RTVE Play, tanto la jornada del sábado como la del domingo. La emisión arrancará a las 14:00 horas (CEST).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de Relevos con los resultados de los españoles, el resumen de la jornada y las reacciones de los protagonistas.