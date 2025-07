Hoek revienta su récord pero se queda sin final

Luca Hoek, a sus 17 años, volvió a deslumbrar en las semfinales de los 100 libre en los que consiguió rebajar el récord de España hasta el 48.04. Una marca que le sirvió para ser sexto de su semifinal, pero que no le entregó el pase a la final, al acabar con el decimocuarto mejor tiempo de todos los participantes.

Hoek nadó por la calle 1 en la primera de las dos semifinales, con el húngaro Nandor Nemeth, un gran referencia, a su izquierda, por la calle dos. En la misma serie participaron Zhanle Pan, por la calle tres y Kyle Chalmers, por la cuatro, dos de los grandes protagonistas de la distancia. Tras una gran salida, el nadador nacido y criado en Sitges, pasó en 22.56 el primer 50, dominando la serie en la primera plaza. Sufrió en los últimos 50 y fue finalmente sexto, a punto de romper la barrera del 48 que se había marcado como objetivo para este campeonato. Firmó un 48.04 que mejoraba en mucho el récord de España conseguido por él mismo en las series matinales: 48.23.

"Me he quedado a las puertas del 47, estoy muy contento. En el primer 50 he hecho mi mejor pase de siempre. Cuando he entrado en la piscina, ver a tanta gente gritando me ha animado, aunque iba sin nervios", ha comentado el joven nadador en declaraciones difundidas por la RFEN.

En la segunda semifinal, más rápida que la primera, Jack Alexy firmó la mejor marca con 46,81, récord americano, por delante de David Popovici (46.84). Tercero fue Egor Kornev, el nadador ruso que compite con bandera neutral. La gran sorpresa fue el chino Zhanle Pan, el campeón olímpico y mundial, que se quedó fuera de la final, con la décima mejor marca.

La otra española de la jornada en semifinales, Laura Cabanes, nadó también en la calle 1 de la primera de las dos tandas de los 200 mariposa. La nadadora del Real Canoe, cruzó sexta tras los primeros 150 metros y sufrió en el último parcial, pese a tener una buena referencia en la calle dos con la griega Damasioti. Cabanes fue finalmente sexta, con 2:10.07, insuficiente para pasar el corte. La australiana Elizabet Dekkers, con 2:06.13 firmó el mejor tiempo de la primera semifinal.

Los platos fuertes quedaban reservados para la segunda ronda con Summer Mcintosh y Regan Smith. Las dos, junto a la sensación china de 12 años, Zidi Yu, se jugaron las plazas para la final. En el último parcial, la asiática empezó a acusar el cansacio y acabó sexta, aunque con un tiempo que le valió la fina (2:07.95). Mcintosh fue la más rápida con 2:06.22. Cabanes acabó finalmente duodécima, fuera de la batalla por las medallas.

Los favoritos cumplen

En la primera final de la jornada, el tunecido Ahmed Jaouadi dominó los 800 libre de principio a fin para llevar el oro con una marca de 7:36.88, tercera mejor marca de todos los tiempos. Por detrás subieron al podio los alemanes Sven Schwarz (7:39.96) y Lukas Martens, a más de dos segundos del ganador.

En la final femenina de los 200 libre, la australiana Mollie O'Callaghan cumplió con los pronósticos y con un potente último largo se colgó el oro con 1:54.52. La china Bingjie Li remontó en los último 50 para subir al segundo escalón del podio con 1:53.48, superando a la estadounidense Claire Weinstein.

En la final de los 200 mariposa, llegó la primera medalla masculina para Estados Unidos con un Luca Urlando, que dominó la final con 1:51.87 tras afrontar con una amplia ventaja el último. Se convirtió además en el primer estadounidense en colgarse el oro en esta prueba desde Michael Phelps en 2011. Segundo fue Krzysztof Chmielewski con 1:52.64. El australiano Harrison Turner se llevó el bronce (1:54.17).

En los 50 braza, el italiano Simone Cerasuolo se llevó la victoria en una ajustada final en la que firmó 26.54 para sumar el primer oro de la historia de Italia en la prueba. Por detrás tocaron la pared el ruso Kirill Prigoda (26.62) y el chino Haiyang Qin (26.67).

Récord Mundial

La penúltima prueba de la jornada fueron las semifinales de los 200 estilos en los que el francés Leon Marchand fue de nuevo el gran protagonista. Marchand nadó la segunda de las semifinales por la calle cuatro, con Scott, Casas, Razzetti, completando las calles centrales. Tras los primeros 100, el galo atacaba ya el récord mundial de Lochte, dejando al resto de rivales muy retrasados.

Mantuvo el ritmo en la segunda mitad de la prueba para pulverizar la marca mundial anterior parando el crono en 1:52.69.

Después de las emociones fuertes en los 200 estilos llegó aún una intensa prueba final, el relevo mixto 4x100 estilos. Rusia, a la que se le escapó el récord del mundo en el último largo, firmó la plusmarca de los campeonatos, 3:37.97, para llevarse el oro, el primero desde 2019 para la delegación rusa que compite en estos campeonatos bajo bandera neutral. A más de dos segundos finalizó China (3:39.99), segunda; y a casi tres, Canadá (3:40.90), que cerró el podio.