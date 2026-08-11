Hoek deslumbra a ritmo de récord; Tonrath roza la medalla

Luca Hoek hizo historia para la natación española en la segunda jornada del Campeonato de Europa con una brillante actuación en la semifinal de los 100 libres. El nadado de Sant Pere de Ribes nadó al nivel de las grandes estrellas de la disciplina para meterse en la final con la segunda mejor nota, solo por detrás del campeón olímpico, David Popovici. Con su 47.26 firmó récord de España y se colocó con la 16 mejor marca de la historia de la prueba.

Por otro lado, la balear Estella Tonrath se quedó a las puertas de la medalla en su debut en un europeo al finalizar en la quinta posición en unos 200 espalda en los que se impuso la británica Katie Shanahan. El relevo mixto 4x100 estilos cerró otra gran actuación con la sexta plaza de la final, mientras que María de Valdés finalizó séptima en los 800 libres. Hugo González, por su parte, conquistó el billete a la final de los 200 espalda.

Tonrath, que llegaba a la final con el tercer mejor tiempo de las semifinales, un 2:08.99 que era su mejor marca de la temporada, no pudo nadar al mismo nivel y vio como varias rivales la superaban en el último largo. Enmarcada en la calle 3, la nadadora del CN Terrassa tocó cuarta tras el paso por el primer 50 y quinta tras el 100, aunque cerca de sus rivales. Del último viraje salió a solo 2.6 de la británica, que lideraba la prueba, aunque fue acusando el cansacio para verse superada por la francesa Pauline Mahieu, bronce, y la alemana Lise Seidel. La plata fue para la portuguesa Camila Rodrigues Rebelo.

El siguiente español en la piscina fue Hugo González, batiéndose en una veloz segunda semifinal de los 200 espalda en la que Hubert Kos paró el crono en 1:52.30, récord de Europa. El español, remontando en el último largo, acabó quinto de su tanda con la séptima mejor nota de los ocho clasificados (1:55.75).

También en la batalla por un billete para una final estuvo Luca Hoek. El catalán, que nadó en la segunda semi de los 100 libres al lado de su gran ídolo, David Popovici, aprovechó el ritmo infernal impuesto por sus rivales para terminar segundo, por detrás del rumano y por delante del ruso Egor Kornev.

Con su 47.26 el joven nadador del CN Terrassa, no solo firmó récord de España, sino que entró con honores en la final, con el segundo mejor crono. Popovici marcó la pauta con su 46.72.

Todavía quedaban emociones fuertes en la piscina del Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris con dos finales con presencia española. María de Valdés peleó con titanes de la talla de Simona Quadarella en los 800 libres. La italiana, que partía como gran favorita, no hizo concesiones y se colgó el oro. La española, tras una revisión por una posible mal viraje, dio por finalizada la prueba en la séptima posición con 8.37.23.

La jornada se cerró con el relevo mixto 4x100 estilos en el que España partía con la cuarta mejor nota tras firmar el récord de España en las series matinales con 3:45.87. Con el mismo cuarteto, formado por Iván Martínez, Nil Cadevall, Laura Cabanes e Irene Ciércoles, nadando en la calle 6 al lado de Francia, España entregó el primer relevo en quinta posición. La última ronda quedaba en manos de la joven Irene Ciércoles que voló en la piscina y mejoró su tiempo de la mañana para cerrar la prueba en la sexta posición con 3:45.87, nuevo récord de España. Francia, contra pronóstico, se llevó el oro para hacer que el recinto se viniera abajo.

Igualdad máxima

Gran parte de los focos de la jornada se centraron en los 50 mariposa masculinos, con nombres como el francés Maxime Grousset o el ruso Egor Kornev, que llegaba a la cita tras romper el récord europeo en las semifinales, además de Noe Ponti, Thomas Ceccon o Kristof Milak. Con estos nadadores en liza las diferencias fueron mínimas en el desenlace, con solo 16 centésimas entre los tres primeros.

Egor Kornev celebra su oro / MOHAMMED BADRA / EFE

Kornev, que paró el crono en 22.52, se impuso por apenas unos centímetros a Grousset, el ídolo local que tuvo que conformarse con la plata con su 22.54. El bronce fue para Grigori Pekarski, con una marca de 22.68.

En los 100 braza masculinos se firmó un doblete italiano con Nicolo Martinenghi, oro y Simone Cerasuolo bronce. Adam Ramsey-Peaty, una de las estrellas del campeonato, solo pudo ser quinto. Entre ellos se coló Ivan Kozhakin, que fue plata. No falló la neerlandesa Marrit Steenbergen, campeona de los 100 libres con una marca de 51.90.