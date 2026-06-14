Hockey patines
El Vila-sana hace historia y conquista su primera OK Liga Iberdrola
El conjunto catalán se impuso al Esneca Fraga en el segundo partido de la final disputado en el pabellón aragonés
EFE
El Vila-sana Coop d'Ivars culminó este domingo la temporada con la conquista de la OK Liga Iberdrola, la primera de su historia, tras imponerse de nuevo al Esneca Fraga (1-3) en el segundo partido de la final disputado en el Pabellón del Sotet de la ciudad aragonesa.
OK Liga Iberdrola
FRA
Vila-Sana
|Esneca Fraga
|Ferrer; Arxé, Fontdegloria, Soto (1), Sanjurjo, -cinco inicial-, Payá, Fernández, Rubio, Flix y López (p.s).
|Vila-Sana
|Salvat; Florenza, Agudo, Victòria Porta (1), Gaete, -cinco inicial-, Gómez Pujado (1), María Porta, Salvanyà (1), Pastor y Bento (p.s).
El conjunto dirigido por Lluís Rodero, que ya había firmado una fase regular prácticamente inmaculada con 22 victorias en 24 jornadas, ha confirmado en el tramo decisivo de la temporada su condición de equipo dominante que ya le hizo levantar la Copa de la Reina semanas atrás.
A ese recorrido ha añadido unas eliminatorias impecables, en las que superó con claridad al Generali Palau y después desactivó al vigente campeón de Europa, el Esneca Fraga, resolviendo el título por la vía rápida tras imponerse también en el primer encuentro de la serie, esta vez en la prórroga (3-2).
La final se resolvió en una primera mitad en la que se concentró toda la producción ofensiva del partido. El Vila-sana golpeó primero con un 0-2, obra de Elsa Salvanyà y Gimena Gómez, pero el Esneca Fraga reaccionó por medio de la argentina Adriana Soto, que recortó distancias y devolvió la emoción al choque.
La respuesta visitante fue inmediata: en la acción posterior, Victòria Porta restableció la ventaja de dos goles antes del descanso.
Firme y estructurado
Tras la reanudación, el conjunto ilerdense exhibió su versión más madura y competitiva. Con orden, oficio y un alto nivel de concentración, supo gestionar la renta incluso en inferioridad numérica tras la tarjeta azul mostrada a la propia Porta.
El Fraga lo intentó, pero se encontró con un rival firme y bien estructurado, que además dispuso de la opción de ampliar la diferencia en una falta directa que Aina Florenza no logró convertir.
Sin apenas sobresaltos en el tramo final, el Vila-sana templó el ritmo del encuentro para sellar un título histórico: la primera OK Liga Iberdrola de su palmarés y la confirmación de un proyecto ya plenamente asentado en la élite española y continental.
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