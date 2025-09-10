Victoria por 0-5 ante Italia en el segundo partido de la fase de grupos
Por la tercera jornada enfrentará a Portugal en el último encuentro antes de la segunda fase de la competición
Inicio explosivo y asfixiante por parte del combinado estatal que ha manado una bola al larguero en la primera jugada de encuentro. El equipo entrenado por Sergi Macià ha dispuesto de múltiples ocasiones en los primeros minutos aunque no ha podido perforar la portería italiana. España ha llevado el peso de partido durante toda la primera mitad, y Victòria Porta ha conseguido anotar el primer gol a los 22’ de encuentro, resultado con el que se ha llegado a la fin del primer tiempo.
A los cuatro minutos de la reanudación, María Sanjurjo ha anotado el 0-2 tras una buena jugada de Marta Piquero. 7 minutos más tarde, Aimee Blackman ha marcado el tercero tras aprovechar una bola dentro del área. A pesar de la superioridad en el marcador y en la pista, el combinado nacional ha seguido atacando y Mariona Colomer ha convertido un gran gol tras un disparo potentísimo que nada pudo hacer Viki Caretta. Con superioridad numérica tras una tarjeta azul a Taccardi, Aina Florenza ha puesto el 0-5 definitivo en el marcador.
Mañana la absoluta femenina se enfrentará a Portugal, en el último encuentro de la fase de grupos, a partir de las 20:30h (hora peninsular española) por la lucha de la primera plaza del grupo.
