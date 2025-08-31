La selección española Sub-19, subcampeona de Europa

La selección española Sub-19 de hockey sobre patines ha caido ante Portugal por 5-2 en la final del del Campeonato de Europa que ha disputado en Viareggio (Italia). Con este resultado acabo su participación en el campeonato como subcampeona.

El partido ha empezado con ventaja en el marcador por parte del conjunto español, gracias al tanto de Marc Zanón a los 30 segundos de encuentro. A falta de 7’ para la conclusión de la primera mitad, Diogo Duarte ha empatado el encuentro con el que se ha llegado a la media parte. Preciso, Ribeiro y Duarte de nuevo, han puesto el 4-1 en el marcador a falta de 6 minutos para la conclusión del encuentro. Pau Andreu ha recortado distancias a los 48’ de encuentro para el equipo de Francesc Bargalló, pero Tomás Santos ha anotado el 5-2 definitivo a falta de 1:18’’ para la conclusión del encuentro.