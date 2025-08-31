La selección española de hockey se prepara para el europeo

Las selecciones absolutas masculina y femenina ultiman su preparación para los Campeonatos de Europa de hockey sobre patines, que acogerá la ciudad de Paredes, Portugal. El combinado masculino competirá del 1 al 6 de septiembre y el femenino del 8 al 13, ambos con el objetivo de volver a levantar el título continental.

España se presenta al Europeo de hockey como una de las grandes favoritas. Tanto la selección masculina como la femenina llegan a la cita de Paredes con la meta de reafirmar su dominio en una competición que históricamente ha tenido sello español.

El rival más fuerte en las dos categorías está claro: Portugal. Una selección que viene de alzarse con el torneo internacional de la GoldenCat. Una competición que ha reunido a Francia, Italia y a la selección catalana. Cabe destacar que en esta cita, Francia ha demostrado que viene con todo, y que está al nivel de hacerse con el campeonato europeo y ser un gran rival para España.

Desde SPORT hemos podido hablar con integrantes de ambas selecciones, Nil Roca y Anna Ferrer, quienes han hecho una valoración sobre sus sensaciones de cara al Europeo, que afrontan con muchas ganas e ilusión. Aunque cada selección tenga sus particularidades, los dos coinciden en qué rival le pondrá las cosas más complicadas a España, y ese es el anfitrión.

"Considero que la selección, aunque ha cambiado algunas piezas, sigue siendo fuerte y creo que será más difícil, porque hay muchas cosas que hay que ganar. Nosotros vamos a intentarlo y creo que estamos para ello", comentaba Roca. Por otro lado, Ferrer explicaba algo parecido, "Sé que Portugal nos lo va a poner muy difícil. Más jugando en su casa, con su gente, va a costar. Va a ser muy complicado", confesaba Anna.

Por lo que respecta a la selección masculina de Italia, en su participación en la GoldenCat, no resultó nada destacable. De hecho, cayó derrotada contra Catalunya cuando se disputaban el tercer y cuarto puesto. Pero Nil tiene claro que este resultado no la hace menos inofensiva: "Quien dé por muerta a Italia y se piense que está acabada es un error. Nosotros no lo hacemos y damos el máximo respeto a todas las selecciones, que es lo que merecen", comentaba el exjugador del Barça.

El combinado femenino / RFEH

Es cierto que para las chicas hubo un poco de más suerte, las catalanas se proclamaron subcampeonas de esta edición de la GoldenCat después de una final muy emocionante contra Portugal, que se decidió en faltas directas (3-4). Este triunfo consolida a la selección femenina catalana como una potencia fuerte a nivel internacional.

En el Europeo, de nuevo, los rivales a batir serán Portugal, Italia y Francia, selecciones que siempre ponen a prueba la hegemonía española. Aunque por lo que concierne a la selección masculina, España se presenta al encuentro con una baja importante, la de Marc Grau quien anunció en su cuenta de Instagram que por motivos de salud no iba a poder participar en esta cita.

Así lo expresó en su el comunicado: "Después de arrastrar molestias desde el tramo final de la temporada, y tras valorarlo con el cuerpo médico y técnico, hemos decidido que lo mejor es no acudir al Europeo. No ha sido una decisión fácil, pero sí necesaria para mi recuperación y evitar riesgos. ¡Todo mi apoyo al equipo en el campeonato! Estaré apoyando desde fuera como un aficionado más", explicaba Grau.

Una baja que Roca considera que han conseguido solventar bajo el criterio de los técnicos. "Hemos intentado suplir su posición, aunque no sea igual. Otros jugadores tienen otras cosas y así es como Pere, junto con Jordi, ha intentado formar esta selección. Ellos están contentos con lo que han conseguido, yo personalmente también", apuntaba el jugador.

Nueva normativa

Otro de los aspectos que más preocupa, es la aplicación de una nueva normativa, la tarjeta azul. Algo que tanto los chicos como las chicas admiten haber estado trabajando mucho. "Va a costar un poco a la hora de aplicarlo, nos va a afectar cuando lleguemos allí porque al final no estamos acostumbradas", exponía la portera. Por su lado, Nil comentaba lo siguiente: "Es más importante aún el hecho de cometer errores que te hagan sacar un azul en contra, porque ahora dos minutos de inferioridad son muy importantes y se te puede ir el marcador", señalaba Roca.

Los partidos

El combinado masculino, dirigido por Pere Varias, arrancará el lunes 1 de septiembre a las 19:00h ante Francia, en un duelo de alto nivel que supondrá el inicio del Grupo A, al que también pertenecen Portugal e Italia. Posteriormente, continuarán con el duelo frente a Italia el 2 de septiembre a las 19:00h, y finalizará el día 3 a las 21:45h ante el anfitrión, Portugal.

Por otro lado, la selección femenina, bajo las órdenes de Sergi Macià, aterriza como la vigente ganadora del Mundial y el Europeo. Su estreno será el lunes 8 de septiembre a las 17:00h ante Francia, perteneciente al Grupo A. Después se medirá a Italia el 9 de septiembre a las 17:00h, y cerrará la fase de grupos ante a Portugal el 10 de septiembre a las 19:30h.