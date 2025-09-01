La selección española de hockey patines en busca del 20º Campeonato de Europa

La selección sénior masculina ya se encuentra en Paredes (Portugal) para disputar el Campeonato de Europa de hockey sobre patines. El equipo dirigido por el seleccionador, Pere Varias, buscará su cuarto título consecutivo y el vigésimo total en una competición continental que se disputa en el Pavilhao Rota dos Movéis de la localidad portuguesa. Esta será la 56ª edición de este histórico torneo.

Ocho serán los países que participen: Andorra, Austria, Francia, Italia, Alemania, Portugal, Suiza y España. El Europeo continuará con el sistema de competición que se estrenó el 2023 en Sant Sadurní D’Anoia separado en dos fases de competición distintas. En primer lugar se disputará la fase de grupos con dos cuadros creados por coeficiente de selecciones:

Grupo A: España, Francia, Portugal e Italia

Grupo B: Andorra, Austria, Alemania, y Suiza

España ha quedado encuadrada en el Grupo A con Francia, Portugal e Italia. El combinado nacional debutará contra Francia el lunes 1 de septiembre a las 20:00h (CEST). El segundo partido de la fase de grupos será contra Italia el martes 2 también a las 20:00h y el último duelo de la fase de grupos será contra la anfitriona Portugal el miércoles 3 a las 22:45h. El jueves 4 arrancarán los cuartos de final, el viernes 5 se disputarán las semifinales y el sábado 6 de septiembre se celebrarán las finales, con horarios todavía por confirmar.