La selección española femenina busca el su noveno Campeonato de Europa

La selección sénior femenina ya se encuentra en Paredes (Portugal) para disputar el Campeonato de Europa de hockey sobre patines. El equipo dirigido por el seleccionador, Sergi Macià, buscará su octavo título consecutivo y el noveno de toda su historia en una competición continental que se disputa en el Pavilhao Rota dos Movéis de la localidad portuguesa. Esta será la 17ª edición de este torneo.

Ocho serán los países que participen: Alemania, Suiza, Inglaterra, Holanda, Francia, Italia, Portugal y España. El Europeo continuará con el sistema de competición que se estrenó el 2023 en Sant Sadurní d’Anoia separado en dos fases de competición distintas. En primer lugar, se disputará la fase de grupos con dos cuadros creados por coeficiente de selecciones:

Grupo A: España, Francia, Portugal e Italia

Grupo B: Holanda, Inglaterra, Alemania, y Suiza

España ha quedado encuadrada en el Grupo A con Francia, Portugal e Italia. El combinado nacional debutará contra Francia el lunes 8 de septiembre a las 18:00h (CEST). El segundo partido de la fase de grupos será contra Italia el martes 9 también a las 18:00h y el último duelo de la fase de grupos será contra la anfitriona Portugal el miércoles 10 a las 20:30h (CEST). El jueves 11 arrancarán los cuartos de final, el viernes 12 se disputarán las semifinales y el sábado 13 de septiembre se celebrará el encuentro por la medalla de bronce, y la gran final.