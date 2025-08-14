Los 'RedStick' pelearán contra Francia por el bronce del Eurohockey

La selección española masculina de hockey sobre hierba peleará este sábado por el bronce en el Eurohockey 2025, donde se enfrentará a la selección francesa, tras caer ante Alemania (4-1) en las semifinales del Europeo disputado en Mönchengladbach (Alemania).

Una derrota en la que los pupilos del argentino Max Caldas no pudieron imponerse al ritmo marcado por la selección alemana, que se mostró muy sólida desde el principio. Prueba de ello es que metió los dos penaltis que dispuso en el primer cuarto.

José Basterra recortó distancia en el segundo tiempo para los 'RedStick', que finalmente terminaron perdiendo por diferencia de tres tantos, al intentar remontar el 2-1 y caer por 4-1 al término del último cuarto tras conceder dos penaltis corners que no falló el combinado alemán y selló así su pase a la final donde se medirá a Países Bajos.

Tras una derrota inicial ante Países Bajos y dos victorias frente a Austria (10-0) y Bélgica (2-1) en la fase de grupos, se clasificó como segunda del grupo A, jugará este sábado a las 15:30 hora peninsular contra Francia por la medalla de bronce.

El seleccionador español, Max Caldas, lamentó la falta de acierto en el área. "Tuvimos ocasiones para marcar más de un gol. Tan solo es eso lo que hoy nos podemos reprochar. Me gustó mucho el equipo que somos, cómo competimos y a qué jugamos".

"En un ambiente como el de hoy hemos jugado bien, pero no hemos sabido recompensar los esfuerzos que hemos hecho. La diferencia ha estado en el penalti. Hay que saber parar y prepararse para el próximo partido, que es tan importante como este", valoró.