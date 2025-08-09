Los Red Stick debutan con derrota en el Eurohockey

La selección española masculina debutó con derrota en el EuroHockey 2025 que se está disputando en Mönchengladbach (Alemania). El combinado que dirige Max Caldas cayó contra Países Bajos (3-0), vigente campeona continental, en el primer duelo de la fase de grupos.

El duelo comenzó con un primer tiempo muy equilibrado y los Red Stick apretando desde el inicio. El combinado español dispusieron de una opción clara para adelantarse tras obtener un 'penalty corner', pero no lograron materializarla. La intensidad defensiva desplegada por los neerlandeses impidió que el dominio español fructificara en el marcador.

Pasado el ecuador del encuentro, en el segundo cuarto, Países Bajos tomó el mando del encuentro. Tjep Hoedemakers inauguró el electrónico para los 'Oranje' (1-0, min.26); sentenciado ya en el tercer cuarto, con dos golpes definitivos: Jip Janssen firmó el segundo tanto (min.40), y dos minutos después Floris Middendorp amplió la distancia con el tercero.

En el último cuarto, España continuó intentándolo. Nico Álvarez tuvo una ocasión clara tras un pase de Xavi Gispert y poco después contó con su tercer penalti córner, que no pudo transformar Marc Miralles. Los de Caldas tuvieron aun varias ocasiones pero la solidez defensiva y las intervenciones de Maurits Visser evitaron el premio y el marcador ya no se movió.

“Contra Holanda los partidos son siempre iguales, muy de ir y venir, de muchas ocasiones, de defender y de jugar físico y en los últimos partidos contra ellos nos ha estado pasando lo mismo", analizó el capitán español, Marc Miralles. "Ellos las que tienen las aprovechan y nosotros tenemos demasiadas ocasiones que se terminan escapando, que casi entran pero no termina de ir dentro la bola, así que el resultado, aunque no es lo que querríamos, sí que termina siendo justo", valoró en declaraciones difundidas por la Federación.

Con este resultado, los neerlandeses empiezan su andadura en el torneo con paso firme, como líderes del Grupo A, mientras que España queda obligada a recomponerse para mañana, cuando se medirá ante Austria (19.45 horas).