Las Red Stick debutan con un empate ante Bélgica

La selección española femenina de hockey sobre hierba, debutó este domingo en el EuroHockey 2025, que se disputa en Mönchengladbach (Alemania), con un empate por 2-2 frente a Bélgica, en un duelo que dejó claro que ninguna de las dos cederá terreno en la pelea por la clasificación.

El primer tiempo fue muy igualado, con ambos combinados mostrando un alto nivel defensivo y ofensivo en el césped de Mönchengladbach (Alemania). Desde luego dejaron claras sus intenciones de pelear por la cima del Grupo B, ya ocupada por Inglaterra, con 3 puntos. Pero las de Carlos García Cuenca ansiaban por un reto mayor: la clasificación para el Mundial 2026.

En el segundo cuarto, las españolas lograron abrir el marcador gracias a un gol de campo de Patricia Álvarez en el minuto 19, que puso el 0-1 en el electrónico. Sin embargo, las 'Panteras Rojas' reaccionaron rápido y, siete minutos después, Stephanie Vanden Borre igualó el partido.

Final agónico

A falta de pocos minutos para el descanso, ya en el tercer período, Sara Barrios apareció para marcar el gol que adelantaba de nuevo a España (1-2, min. 43).

No obstante, en un final agónico, las belgas devolvieron la paridad al marcador, de nuevo, gracias al poderío de Vanden Borre (2-2, min.51), que ya no permitió más sorpresas.

Con este empate, España deberá esforzarse al máximo en los próximos encuentros para no perder terreno y mantener vivas sus opciones en un grupo altamente competitivo. Inglaterra sigue así líder del grupo con tres puntos, seguida de Bélgica, con uno, y Escocia, con cero.