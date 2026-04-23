El Polo acecha la Copa del Rey que defiende el Club de Campo en Sant Cugat

El Real Club de Polo de Barcelona, gran dominador de la Copa del Rey con 32 títulos, afrontará desde este viernes el reto de recuperar, dos años después, el trofeo de la competición decana del hockey hierba, que defenderá el Club de Campo Villa de Madrid en las instalaciones del Junior FC de Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Nueve años después, la localidad vallesana vuelve a acoger el torneo que reúne a los ocho mejores equipos clasificados al término de la primera vuelta de la Liga. La última edición disputada allí, en 2017, coronó al Polo tras imponerse al Atlètic Terrassa (4-1), un precedente que refuerza la ambición del conjunto barcelonés.

El Junior acoge la Copa del Rey / @rfe_hockey

Con 55 finales a sus espaldas, el equipo que se fundó en 1897 buscará volver a reinar tras el tropiezo de la pasada edición, cuando cayó en semifinales ante el Club Egara por 1-0, con un solitario gol de Àlex Broto a falta de un minuto para el final.

Su trayectoria esta temporada, en la que lidera la competición doméstica y permanece invicto con 14 victorias y 3 empates, lo avala como uno de los grandes favoritos para recuperar un título que conquistó por última vez en 2024. Su camino para ello comenzará precisamente ante el Club Egara, su último verdugo, este viernes a las 15:15 horas.

El vigente campeon, por el otro lado del cuadro

En el lado opuesto del cuadro aparece el vigente campeón, el Club de Campo Villa de Madrid, que tratará de prolongar su idilio tras conquistar el año pasado su decimoquinto título, con una contundente victoria en la final ante el propio Club Egara (3-0), entonces anfitrión.

Partidos de cuartos de final CD TERRASSA HOCKEY-ATLÈTIC TERRASSA HOCKEY CLUB – 11:15H REAL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID-FUTBOL CLUB BARCELONA – 13:00H CLUB EGARA-RC POLO – 15:15H JUNIOR FC-SANSE COMPLUTENSE – 17:00H

El conjunto madrileño, segundo en la Liga a solo tres puntos del liderato, debutará el viernes (13:00 horas) frente al último equipo en sellar su clasificación, el FC Barcelona, que llega en horas bajas, con dos derrotas y un empate en sus últimos cuatro partidos.

Por ese mismo lado del cuadro se abrirá la competición con un clásico del hockey catalán: el derbi de Terrassa entre el CD Terrassa y el Atlètic Terrassa, programado para las 11:15 horas.

Aunque el CD Terrassa cuenta con una larga tradición, no levanta el trofeo desde 1975, mientras que su vecino ha asumido el protagonismo en las últimas décadas y suma ya 16 Copas del Rey, la última en 2022. Además, su tercera posición en la Liga lo sitúa como favorito en este enfrentamiento.

Por el lado del Polo, los cuartos de final se cerrarán con el duelo entre el Junior FC y el Sanse Complutense (17:00 horas). El conjunto de Sant Cugat, que celebró su centenario el pasado 6 de enero de 2026, ejerce además de anfitrión en una eliminatoria muy equilibrada, ya que ambos equipos llegan empatados a 31 puntos en la cuarta posición liguera.

El torneo continuará el sábado con la disputa de las semifinales, programadas a las 10:00 y 12:15 horas, mientras que la final se celebrará el domingo a partir de las 11:00 horas, tras el encuentro por el tercer y cuarto puesto