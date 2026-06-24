La penúltima gesta de Mati Pascual: de salir del Barça a volver a ganar la liga

Matías Pascual está viviendo en el Igualada una segunda juventud deportiva. El jugador argentino finalizó su camino en el Barça al final de la temporada 2024/2025 tras doce cursos como azulgrana y con 36 años puso rumbo a un destino que, a priori, debía ser menos exigente.

Pero nada más lejos de la realidad. El Igualada, de la mano de Marc Muntané, se ha convertido en el equipo revelación de la temporada en la OKLiga, culminando la gesta con el título liguero tras ganar en una exigente serie a cinco partidos al Liceo, el líder de la temporada regular.

Los arlequinados arrancaron la campaña con una derrota contra el Barça pero encadenaron 14 jornadas consecutivas sin perder (12 victorias y dos empates) que los llevaron incluso a liderar el campeonato. En una pugna con azulgranas y gallegos, el Igualada llegó al final de la fase regular como tercer clasificado, a solo un punto de diferencia de sus dos rivales, que cerraron la fase con 60 puntos.

En el play-off superó al Calafell en cuartos y se deshizo en cinco partidos de uno de los favoritos, el Barça. La ronda final arrancó con dos 8-2 en Riazor pero el combinado catalán sumó dos victorias consecutivas en Les Comes. En el feudo igualadino, Matías Pascual se erigió como gran protagonista con un doblete que forzaba el quinto partido y contra pronóstico, el Igualada se hizo con el codiciado título de la OK Liga, el sexto de su historia.

Campeón con tres escudos

La veteranía del jugador de San Juan se ha convertido en un valor diferencial para el Igualada y lo ha convertido en uno de los pocos capaz de conquistar un título de liga con tres equipos distintos.

Curiosamente, Pascual consiguió su primer campeonato en 2012, como jugador precisamente del Liceo tras un ajustado final de liga con el Barça como máximo rival. Al curso siguiente, Mati ponía rumbo a la disciplina azulgrana, donde sumó 11 coronas de la competición doméstica.

Matias Pascual, en su fichaje por el Barça / FCB

La última fue la de la temporada 2024/2025, justo antes de confirmar su salida y emprender un nuevo camino en el Igualada.

En el equipo de la capital de l'Anoia, la veteranía del argentino, que ha sumado 15 goles en la fase regular y cinco en el play-off, lo ha llevado a ser una pieza clave de un plantilla joven con valores al alza como Biel Llanes. La combinación de experiencia y juventud se ha convertido en la clave del éxito para un equipo que apenas contaba en las quinielas iniciales y que a fuerza de tesón se ha alzado con el título.