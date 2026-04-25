Max Caldas, seleccionador español, confiado: "Iremos al Mundial con muchas opciones de liarla"

Las instalaciones del Club Junior en Sant Cugat acogen este fin de semana la Copa del Rey y la Copa de la Reina de hockey hierba con los ocho mejores equipos de la primera vuelta de la liga en categoría masculina y femenina.

En las gradas, sin perder detalle, se encuentra estos días el seleccionador español de hockey masculino, Max Caldas. El argentino apuntala los últimos detalles con vistas a la importante cita de este verano, el Mundial de Bélgica y Países Bajos (del 15 al 30 de agosto), después de firmar el bronce en el pasado europeo. Entre partido y partido atendió a SPORT para analizar la actualidad del torneo copero y de la selección nacional.

La Copa del Rey 2026 ya está en marcha ¿Cómo ves a los diferentes equipos que están en liza?

El día uno es un día de por sí nervioso. Creo que hay mucho en juego el primer día, para mi gusto, demasiado para lo que te llevas. Porque jugar cuartos de final y perder ya es irte a casa y no te da la oportunidad de jugar más partidos el fin de semana. Los equipos normalmente ahí tienden a ser muy conservadores, pero hay buen público, hay buen clima, hay ambiente, así que es divertido.

Acción del encuentro entre el CD Terrassa y el Atlètic Terrassa (1-2) / David Ramirez

Has sido nombrado a Mejor Entrenador de 2025. ¿Qué dice eso de tu trabajo y el de tus jugadores?

Dice mucho los jugadores y poco de mí. Para mi es muy complicado cómo mides el que es mejor. Yo creo que por eso dice mucho de los jugadores y como ellos se han desarrollado en el tiempo y nuestra tarea es ayudarlos a crecer y mejorar. Así que desde ese punto de vista, felices por ellos, porque creo que hice mucho del grupo de España y muy poco de mí.

Ya hace algunos meses del bronce europeo, pero ¿que ha supuesto este pequeño gran éxito para los jugadores de cara a lo que se viene?

A veces ganar medallas y ganar partidos relevantes y tener esas experiencias de cómo hacerlo de forma repetitiva crea ‘callos’ y te crea un poco de resistencia a la presión y al contexto definitivo. Así que desde ese punto de vista es relevante, camino al Mundial, lo ves y mucho. Pero no dice nada más que eso. Es eso que fue y lo siguiente será lo siguiente. Tenemos ahora en nuestras mochilas herramientas, tenemos esas mini victorias contra rivales de peso y eso es bueno sentirlo.

La ProLeague no empezó de la mejor manera, se ha maquillado en la segunda fase ¿qué valoración haces?

Creo que fue un periodo que fue lo que tuvo que ser. Nos costó mucho conectarnos, nos costó mucho encontrarnos, nos costó mucho en partidos ser clínicos y eso tiene que ver con el ritmo de juego y entrenamiento con el que vienes. Desde ese punto de vista, hubo de los ocho partidos, dos que jugamos realmente mal, que fue contra Inglaterra en el segundo partido y el primero contra Australia y todos los demás estuvimos a nada de ganarlos. O sea que las diferencias fueron mínimas. Nunca nos sentimos que ‘hoy no tocamos una bola y nos han pasado por encima’. Pero a este nivel esas cosas mínimas de no estar realmente muy fino, bueno, te cuestan y nos costaron. Como lo veo yo, genial que haya pasado en febrero y no en julio o en agosto, que tenés menos tiempo para ajustar las cosas. Así que ese punto de vista fue lo que fue, se acepta, se aprende y se sigue.

Como lo veo yo, genial que haya pasado en febrero y no en julio o en agosto, que tenés menos tiempo para ajustar las cosas. Así que ese punto de vista fue lo que fue, se acepta, se aprende y se sigue

Llegas después de una concentración en Terrassa de tres días, ¿cómo ves a los jugadores?

Muy contentos. Habíamos hecho en Yatí el 16 de marzo un cierre de lo que había sido la Pro League en Australia y en Valencia, y fue un cierre muy íntimo, de muchas charlas serias, vulnerabilidades, cosas que queremos hacer y qué hay que hacer mejor y por qué no fue como nos fue. De mi parte un mea culpa de que yo no estuve tan fino como debería haber estado en ese momento y por qué fue así. Lo expliqué, lo hablamos. Eso nos quitó un manto de encima que teníamos desde Hobart, que no sabíamos bien qué era y supimos darle a eso lugar y contexto. Y los vi de vuelta a todos, éramos treinta y tantos metidos con ganas, divertidos, risas. La verdad que lo que no hemos tenido en Hobart y en Valencia ahora lo fuimos de vuelta. Así que eso me da buenas vibras, buenas señales para lo que se viene.

Estamos en la Copa dondetienes lo que va a ser gran parte de tu convocatoria. ¿Te va a servir este torneo para acabar de ajustar tu lista?

No, para eso no. Creo que es verlos jugar, es verlos competir con sus equipos. La exigencia para los jugadores de selección es que cuando jueguen con sus clubes que sean de selección, en cómo hacen las cosas, cómo se comportan. Que para el público que no sea de hockey diga que ese es de selección. Eso es el objetivo de estos chicos. Y la verdad que egoístamente que nadie se lesione. Por lo menos no de los nuestros. Y saber pasar este fin de semana de forma adecuada. Juega mi hija por primera vez con el equipo de División de Honor, con su club. Estaré viendo partidos de chicos y viendo a mi hija jugar.

Acción del encuentro de cuartos de Copa entre Egara y Polo (1-5) / David Ramirez

Y después del bronce europeo, ¿cuál es el objetivo real de cara al Mundial de este verano?

Creo que tenemos las herramientas para poder atacar al Top Mundial. ¿Qué significa eso? No sé. Porque en el hockey masculino el Top-8 es muy cerrado y es muy competido. Y cada día es una final. Entonces va a depender de muchas cosas. Iremos al Mundial con un equipo con muchas chances de liarla. Pero no de favoritos porque hay otros por encima de nosotros el día de hoy. Nuestro objetivo ideal es ser los que van de favoritos siempre. Y para eso trabajamos. Así que eso va a ser el Mundial y quién te dice. A ver si la liamos.

El Mundial se disputa en dos sedes con mucha tradición de hockey como Bélgica y Países Bajos, ¿motiva más jugar en este tipo de escenarios?

A mí me divierte mucho el grupo que tenemos. Que son equipos fuera del contexto nuestro. Porque hay un europeo solo que es Irlanda, que lo conocemos. Pero después son equipos de fuera de Europa que eso te motiva y te pone realmente muy bien. Y las sedes… Yo he ido ahora a fines de marzo a Bélgica, a ver los hoteles y ver dónde nos vamos a ir y dónde nos vamos a mover y demás, que tenemos eso nosotros cerrado desde marzo. Y la verdad es que son dos lugares espectaculares. Yo he vivido en Holanda 21 años y entrené en la selección de Holanda 11 años, así que sé muy bien el tipo de ambiente que va a ser ahí. Luego tenemos Bélgica que será otro tipo de ambiente. Pero los belgas, los últimos 10 años, han sido top mundial. Así que va a haber mucho ambiente y nos cruzamos con el grupo de los belgas. Así que si nos va bien, qué fiesta vamos a vivir. La verdad es que es para disfrutarla.

En cuanto a los rivales de la primera Francia fase, Australia, Irlanda y Sudáfrica. ¿Dónde estarán las claves?

Los tres partidos. Es muy motivante el hecho de que sean equipos que jugamos menos regularmente como Australia y Sudáfrica. Eso te motiva mucho porque es algo diferente. Creo que es un grupo muy bueno porque tanto Australia como Sudáfrica como Irlanda atacan y eso nos viene bien. Con equipos más europeos, que son más cerrado, más defensivos, nos cuesta más. Yo lo veo todo como positivo. La verdad que tengo muchas ganas.

Referentes Max Caldas, como el mismo explica, es una persona inquieta, de "de leer muchas cosas, de leer libros, de ver conferencias de prensa, de ver otros deportes". "Mi mujer, por suerte, a me soporta. Pero ahora que lo pienso bien, le tengo que hacer un monumento porque estoy siempre haciendo cosas de trabajo", comenta sonriente. "Últimamente, los últimos dos años, año y medio, no sé por qué se me dio, pero estoy escuchando muchas ruedas de prensas de entrenadores para ver si lo que dicen y después lo que hacen sus equipos, qué puedo aprender o hay algo de congruencia en su discurso", explica a SPORT. Entre los deportes en los que se fija el seleccionador español, "luego el nuestro, aun siendo argentino y muy de Boca Juniors, no es el fútbol, es el fútbol australiano, que es el deporte que para mí más se parece en conceptos al nuestro". "Tengo ahí entrenadores de franquicias en Australia. Justamente hoy ehablé con uno por teléfono. Es el deporte del país y me llamó por teléfono para charlar de cosas de coaching y demás de los equipos".

Más o menos a la par que vuestro Mundial será el Mundial de Fútbol. Como argentino, ¿vas a estar también con un ojo puesto ahí?

No me vas a creer. El Mundial pasado que ganó Argentina, en la final estábamos jugando contra Bélgica en San Fernando, en Cádiz. Y mira cómo seré yo, esto también es muy argentino, el tema de las cábalas. Como por trabajo, no pude ver ningún partido, cuando los belgas dijeron de cambiar la final del torneo, que era en San Fernando, Bélgica-España, dije que no. Y me enteré porque la gente gritaba los goles.

Y después recuerdo el primer partido en San Fernando, crucé al bar y vi todos los festejos y me puse a llorar como un nene. Pero no. Para mí, mi cabeza va a estar y mi cuerpo va a estar cien por cien en los niños que tengo que ayudar a dar su mejor versión. El fútbol, por suerte hay muchas repeticiones y momentos para ver las cosas tranquilos en casa.