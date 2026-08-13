Marc Miralles, capitán de la selección española de hockey hierba, antes del Mundial: "Por cómo estamos trabajando y el potencial que tenemos, podemos estar entre los grandes"

La selección española abre este domingo contra Sudáfrica (14.30 horas) su participación en el Mundial de hockey hierba que se disputa en Bélgica y Países Bajos. Enmarcado en el grupo C que completan Australia e Irlanda, el combinado que dirige Max Caldas buscará superar la fase de grupos y optar a las medallas.

Marc Miralles, uno de los capitanes del combinado nacional y uno de los más veteranos de la plantilla, atendió a SPORT unos días antes de arrancar la concentración previa al campeonato, para analizar las opciones del equipo y el momento de forma en el que se presentan tras una exigente FIH Pro League.

Llegáis al Mundial tras cerrar la FIH Pro League con una sólida victoria contra Alemania. ¿Con qué sensaciones está el equipo?

Ahora mismo, buenas. En la última ventana jugamos ocho partidos, creo que ganamos cuatro, pero las sensaciones fueron muy buenas y ahora la preparación, los entrenamientos y los amistosos también están sirviendo mucho para unir a al equipo. Tanto físicamente como tácticamente las reuniones que estamos haciendo creo que todo está siendo muy muy positivo de cara al torneo.

La competición os ha permitido enfrentaros a rivales que podréis encontrar en el Mundial. ¿Qué balance hacéis en el equipo?

Quizás no fue todo lo positivo que nos gustaría. Querríamos haber terminado más arriba porque eso evidentemente implica una regularidad, que es la nota pendiente que tenemos el ser más sólidos durante toda la temporada entera, no solo en picos de momentos excepcionales, pero en general satisfechos y conscientes de las cosas que tenemos que mejorar. Nos sirvió para probarnos contra los mejores equipos del mundo, rivales que tendremos que ganar si queremos llegar lejos en el torneo. En todos los partidos, hayan ido las cosas mejor o peor, ha habido siempre notas positivas con las que quedarse y hemos sacado de todos los partidos lo que queremos entrenar en la preparación del mundial.

Marc Miralles visitó SPORT / Gorka Urresola Elvira

¿Cuál dirías que es el mayor aprendizaje que habéis obtenido de cara al Mundial de esta temporada?

A parte de cosas de juego más específicas, sobre todo la sensación de que cuando estamos cien por cien concentrados en nuestro juego, en hablar solo de España y en lo que tenemos que hacer como equipo, realmente estamos capacitados para ganar a cualquiera. El momento que bajamos un poco nuestro nivel, la defensa ya no está tan fuerte, nos desconcentramos un poco, es cuando los equipos a priori mejores castigan más, entonces sobre todo la nota pendiente es la regularidad, la solidez, el mantener durante los 60 minutos y durante todo un torneo la intensidad al máximo nivel.

Habéis quedado enmarcados en el grupo C junto a Australia, Irlanda, Sudáfrica. ¿Cuáles dirías que son los puntos fuertes de cada una de ellas?

Sobre todo para preparar los partidos, siempre intentamos hablar más de nosotros que del rival porque al final, si tú controlas lo máximo que puedes, todo lo que depende de ti, tienes más opciones de ganar que si cada partido haces una cosa distinta en base a lo que crees que va a hacer el rival.

Como rasgos generales, evidentemente Australia es la más potente del grupo por historia, por ranking, por jugadores, por todo lo que tienen y suele ser un equipo de ir muy duro, sobre todo físicamente, de marcas individuales todo el partido, de intentar presionarte, ahogarte lo máximo que puedan, pero creo que hemos encontrado también la forma de jugarles y de escapar a sus presiones y hacerles daño.

Irlanda y Sudáfrica, cada uno con sus estilos, los jugando la Nations Cup y que también les sirvió como preparación al mundial, y son dos equipos que vienen fuerte, por ranking, por historia, llámalo como quieras, sí que tendrían que ser más asequibles, pero en un torneo así realmente, el primer partido contra Sudáfrica ya puede pasar cualquier cosa. Entonces, como decía, tenemos que estar muy centrados más en lo nuestro que en lo que puedan hacer o no hacer ellos.

El mundial se va a disputar en dos sedes, Bélgica, Países Bajos, dos países con mucha tradición de hockey. Tú conoces muy bien el hockey en el en el neerlandés. ¿Qué esperáis a nivel de público y de seguimiento del campeonato?

Nosotros sobre todo jugaremos en Bélgica más que en Ámsterdam, pero tanto en un lugar como en otro, ya sea en la competición masculina o la femenina, creo que ya se vio con los juegos en París, los torneos en Europa, en centro Europa, es muy fácil juntar a gente, evidentemente Europa pero de todo el mundo allí, entonces el seguimiento es masivo en estos países del hockey, entonces imagino que será un torneo muy especial sin duda.

Marc Miralles, durante la entrevista / Gorka Urresola Elvira

Tú eres uno de los veteranos del equipo, aunque no llegas ni a 30 años, la mayoría de los 20 seleccionados ya han competido con el primer equipo. ¿Cuáles dirías que son las grandes bazas de esta selección?

Para mí sería la mezcla de la pasión, el arrojo que tiene la gente aquí en España con la calidad individual que podemos ofrecer cuando la ponemos al servicio del equipo. En general, creo que al jugador español se le reconoce mundialmente por su calidad, por su forma de definir los partidos, por su desborde y si conseguimos juntar eso con la pasión que nos caracteriza, que cada país tiene sus ventajas y desventajas, hay otros que serán más cuadriculados, más de seguir el plan hasta el final, nosotros intentamos hacer eso, pero a nuestra manera..., si conseguimos sacar lo mejor e intentar eliminar lo peor de esta pasión, este empuje y encima, que jugadores con calidad y con potencial lo tengan, creo que esa combinación es donde nosotros podemos ser más más letales.

Hace unos meses hablábamos con Max Caldas, el seleccionador español y nos decía, 'estos chicos pueden liarla'. ¿Vosotros lo sentís así?

A mí me parece que liarla suena demasiado a equipo inesperado que consigue algo. Puede ser que en los Juegos se sintiese así, por ejemplo, por llevar un equipo donde prácticamente nadie había jugado antes ese torneo y plantarte en semifinales y en la lucha por las medallas de la forma que lo hicimos, podría calificarse de liarla. Ahora, yo lo llamaría realmente aspirar a estar entre los grandes, a competir por las medallas, a establecerte como uno de los equipos top.

Y sí que sentimos realmente que podemos hacer eso, aunque sobre todo la primera ventana de Pro League no fuese tan positiva como nos habría gustado, realmente por cómo estamos trabajando, por el potencial que creemos tener y por la forma en la que tratamos de demostrarlo en los partidos, sí que creemos que podemos estar ahí. Tienen que salir muchas cosas bien, es un torneo es muy largo, tendremos seguramente momentos también de bajón, pero ya hemos estado en situaciones parecidas y sabemos más o menos cómo podemos salir de ellas, así que estamos cien por cien convencidos.

Marc Miralles, capitán de la selección española de hockey hierba / Gorka Urresola Elvira

¿Son las medallas el objetivo real de de esta selección?

Es muy difícil ponerlo en en términos tan resultadistas, pero evidentemente, es lo que todo el mundo quiere. A nivel personal creo que sobre todo necesitamos seguir jugando partidos que como equipo nos hagan aprender, mejorar de cara a seguir aspirando siempre a esas medallas. No sería realista yo creo, aunque siempre nos gusta hablar de procesos y de desarrollo del jugador y mirar no solo a corto plazo sino a medio y a largo. Creo que realmente si queremos llegar al equipo que queremos llegar a ser hay que estar en esos partidos todo el rato, así que sí que creo que pelear por las medallas tendría que ser el objetivo.

España se impuso en el Mundial de fútbol aunque no partía como la gran favorita. ¿Os puede inspirar este este título?

Sí, yo creo que sí. Somos un país que tiene bastante éxito en una gran variedad de deportes, no solo fútbol, que ha pasado hace poco. Tienes ejemplos de tenistas, jugadores de basket, waterpolo o balonmano, entonces evidentemente el saber que hay otros equipos españoles que les va bien y consiguen alcanzar sus objetivos también es una motivación yson todos referentes en ese sentido, así que ojalá imitarlos.