Luis Calzado, subcampeón del mundo de hockey hierba: "Este equipo puede luchar por un oro olímpico en Los Ángeles"

Luis Calzado ha tenido un Mundial difícil de olvidar. El portero español fue elegido como el mejor guardameta del torneo y es parte de una generación que ha llevado a España, 28 años después, a jugar una final mundial en la que obtuvo la medalla de plata.

Un reconocimiento que le llega barcelonés después de una temporada complicada a nivel de clubes y que le ha servido para recuperar la confianza. Ahora, con la mirada puesta en el futuro, Calzado no se pone límites y ya piensa en el próximo gran objetivo de Los Ángeles 2028.

¿Qué ha supuesto para ti pasar de ese momento de dudas a acabar siendo el mejor portero de la competición?

He tenido que trabajar mucho durante esta temporada el irme fuera, vivir una experiencia nueva, un nuevo idioma… Me ha costado más de lo que me hubiera gustado y de lo que había pensado antes de irme, pero todo el trabajo del año, todo el esfuerzo que he hecho, creo que en el Mundial se ha podido ver reflejado. Entonces, me quedo con eso, con seguir trabajando aunque las cosas no salieran. Este premio está muy bien, pero llegar a una final con tu equipo está mucho mejor.

¿Crees que te ha servido para deshacerte de esas malas sensaciones que tenías?

Sí, totalmente. Ahora espero, y creo que voy a conseguir, mantener este nivel que he tenido durante la Copa del Mundo con mi club. Espero poder también demostrarles el portero que ficharon y que, si alguno tiene alguna duda, quitársela.

Participaste también en los Juegos Olímpicos de París 2024. ¿Qué dirías que ha cambiado entre el Luis que llegaba a París y el que ha llegado al Mundial?

Sobre todo la experiencia, creo que he conseguido sumar a lo mejor 40 o 50 partidos más internacionales, que al final son muchos, y también he conseguido vivir torneos importantes, tanto el Europeo del año pasado, en el que conseguimos el bronce, como este Mundial. Entonces, he llegado más tranquilo, con más confianza en mí mismo y sabiendo que el nivel está y que solo hacía falta disfrutar para conseguir sacarlo.

Antes del Mundial, ¿examinasteis algún rival o algún equipo en concreto?

Sí, siempre se analizan bien los que tienes en grupos. Al final, sobre todo Sudáfrica, al no jugar Pro League, es un rival que nos puede costar un poco más porque no juegas contra ellos durante el año, cosa que sí pasa con Australia e Irlanda.

Después, sabíamos que nos podíamos encontrar con Bélgica y Alemania, que ya juegas contra ellos dos veces cada año. Ya los conoces, ellos nos conocen, entonces esos partidos son más fáciles de jugar porque ya sabes sus armas, ellos saben tus armas, sabes cómo les puedes hacer daño y sabes cómo debilitar sus ataques. Eso es muy importante para nosotros y creo que lo que conseguimos demostrar en la segunda fase nos faltó, en el caso de Alemania, hacerlo en la final, pero bueno.

Habéis devuelto a España a una final de un Mundial 28 años después. ¿Qué dirías que tiene este vestuario de especial?

Pues yo creo que la relación que tenemos, nos llevamos muy bien fuera del campo. Suena atípico porque seguramente todos piensan lo mismo, pero nos llevamos muy bien fuera del campo. También el hecho de que las edades sean tan cercanas ayuda porque, al final, son compañeros con los que has jugado tanto en categorías inferiores como ahora en absoluta, entonces ya los puedes considerar amigos.

Esta buena relación que hay fuera del campo y que es un equipo comprometido con hacer cosas grandes también te ayuda a que, después, en los entrenos y en momentos de tensión, veas a un equipo sacrificado y pienses: "Me tengo que sumar al carro porque ellos están en el carro y hemos de conseguir sacarlo hacia adelante".

A nivel de la selección, ¿qué cosas o qué aspectos habéis mejorado respecto a París en este Mundial?

Yo creo que la fortaleza defensiva, creo que ahora somos más fuertes defensivamente. Hemos conseguido muy pocos penaltyi o corners en este Mundial, pocos tiros a puerta. Entonces, yo creo que eso ha sido nuestra mayor arma en este Mundial y, bueno, no sé cuántos goles les he marcado a los rivales, pero estoy muy contento con los pocos goles que hemos encajado.

¿Y qué crees que os falta para conseguir este título?

Bueno, al final, el rodaje es jugar más finales. Era la primera final que jugábamos juntos y eso también se nota. Alemania ya había jugado más de una final. Este equipo ha jugado una final de Mundial, una final olímpica, una final de Europeo y ahora ha jugado esta final otra vez. Ellos ya tienen más rodaje en estas cosas, pero creo que nosotros tenemos que coger un poco más de experiencia en finales y yo creo que acabarán llegando.

Ahora estás jugando en Países Bajos, ¿qué has aprendido allí?

Poco de holandés, pero mucho de hockey. Ahí, para mí, está la mejor liga del mundo. El ritmo que tiene la bola durante toda la temporada es muy alto, sobre todo en los entrenamientos.Es intentar mantener mi nivel lo más alto posible durante más tiempo porque en España a veces eso no pasaba.

Al final, el rival no te exigía tanto como te exige cualquier rival en Holanda y, la verdad, es que esa concentración que tengo que tener en cada partido durante los 60 minutos también me ayuda después, a nivel internacional, a mantener esa concentración y poder rendir mejor durante los 60 minutos.

"En España no te exigen tanto como cualquier rival en Holanda"

Si tuvieras que trasladar un aspecto de la cultura neerlandesa al hockey español, ¿qué sería?

Son bastante directos. Si hay algo que has hecho mal, te lo dicen y tú lo vas a encajar bien porque, al final, no lo dicen para hundirte, sino para buscar lo mejor para el equipo.

A lo mejor es algo que me gustaría, aunque, si te soy sincero, nos llevamos tan bien en la selección que nos decimos las cosas y sabemos que no es para putear ni nada, sino para buscar el bien del equipo. Entonces, diría esto, pero no hay mucho que coger.

El hockey te viene de familia, tu abuelo también fue internacional. ¿Qué significa para ti continuar décadas después con esa historia familiar?

Mi abuelo fue olímpico dos veces, fue medalla de bronce en Roma. Nunca he sentido una presión. Simplemente, está bien poder compartir con tu familia momentos así. A mí me hace mucha ilusión que mis padres y mi abuelo me vengan a ver en los torneos importantes. Es más esto, compartir estos momentos con tu familia, que al final se te quedan en la memoria y no los olvidas nunca.

¿Y él te ha dado algún consejo alguna vez a nivel de juego?

No, porque él siempre dice que su hockey era muy aburrido comparado con lo de ahora y que era más lento. Otro hockey no te puedo dar ningún consejo.

Después de todo lo que has conseguido este año, ¿cómo ves tu futuro en el hockey?

Todavía queda Luis en el hockey. No me quiero poner mucha presión. Quiero disfrutar de cada momento porque, al final, hacemos esto porque nos gusta. Intentar y conseguir estar el mayor tiempo posible en la élite me puede ayudar a disfrutar más y a mantener más experiencias de este tipo, como este Mundial.

"En Los Ángeles este equipo podrá luchar por las medallas y, por qué no, por un oro olímpico"

Luis, ¿qué supone para ti contar con un patrocinador tan fuerte como Iati?

La verdad es que nos da facilidades. Creo que contar con un sponsor potente y que apuesta por el deporte minoritario es muy importante para nosotros. Porque, al final, en un país en el que el básquet y el fútbol mueven tanto dinero, contar con empresas que den una parte de su dinero para nosotros, para que podamos hacer lo que tanto nos gusta, es un privilegio.

Y ya para concluir, ¿te ves en Los Ángeles en 2028?

Sí, sí, totalmente. También creo que en Los Ángeles, gracias a Iati podremos entrenar más fuerte. Y creo que en Los Ángeles este equipo podrá, no sé si lo conseguirá, pero luchar por las medallas y, por qué no, por un oro olímpico.