El Lleida se impone en el derbi catalán para ser tetracampeón de la Copa WSE

El Pons Lleida se proclamó este domingo campeón de la Copa WSE, la segunda competición continental, al remontar ante el Calafell La Menorquina (1-2) en un partido muy intenso.

Un doblete de Sebas Moncusí fue suficiente para certificar el cuatro trofeo de los ilerdenses, que se convierten en el equipo más laureado en la historia de esta competición.

Ambos equipos protagonizaron un inicio frenético, intenso y caliente, como el ambiente que se respiraba en las gradas de un pabellón Onze de Setembre lleno hasta la bandera. El Calafell optaba por atacar a través de transiciones, mientras que los ilerdenses eran más pacientes en ataque. A pesar de las numerosas ocasiones, el primer gol se resistió.

Sin embargo, un gran incursión por una banda del jugador del Calafell Quim Gabarró finalizada por Joan Pujalte al segundo palo inauguró el marcador de la final (1-0, min.13).

El tanto cayó como un jarro de agua fría sobre el Lleida, que se quedó sin ideas en ataque y pasó a ser dominado. No obstante, en una jugada aislada el jugador argentino de los anfitriones Nico Ojeda forzó un penalti muy protestado.

Sebas Moncusí envió el golpeo directamente fuera, en el rebote se topó con un poste y en el tercer intento finalmente logró las tablas (1-1, min.21). Con el electrónico igualado, el juego también se equilibró y, en el tramo final de la primera mitad, Lleida y Calafell libraron un intercambio de ataques sin éxito.

Sube la intensidad

El guion tras el paso por vestuarios fue similar al del inicio del choque. Conscientes de lo que estaba en juego, los jugadores subieron todavía un punto más el nivel de intensidad, aunque también cometieron más errores de lo habitual fruto de los nervios.

Con el paso de los minutos, los anfitriones se fueron encontrando mejor en la pista y pasaron a dominar el encuentro ante un Calafell que se vio obligado a retrasar sus líneas, de modo que el Lleida acabó todos sus ataques prácticamente dentro del área.

Poco a poco el choque también subió de temperatura. Muestra de ello fueron la tarjeta azul mostrada a Quim Gabarró y la amarilla a Jero García, ambos del cuadro verdiblanco, que provocaron enfrentamientos entre los dos banquillos.

La final entró a los últimos diez minutos con el Pons Lleida como dueño del encuentro, pero no logró materializar las numerosas ocasiones de las que dispuso gracias al buen hacer de Martí Serra en la portería.

Finalmente, la insistencia de los anfitriones dio sus frutos. Una puerta atrás entre Antonio Miguélez y Sebas Moncusí permitió a este último batir finalmente al guardameta catalán y culminar la remonatada (1-2, min.43). Los ilerdenses tuvieron la oportunidad de ampliar su ventaja mediante una falta directa, pero nuevamente un Martí Serra inspirado salvó a los suyos y mantuvo el marcador apretado.

Con cinco minutos para la conclusión, el Calafell se vio obligado a arriesgar en ataque y el partido se abrió y se convirtió en un ida y vuelta constante. Sin embargo, los verdiblancos atacaron con más corazón que cabeza y no lograron encontrar el premio del gol.

A falta de menos de dos minutos, Sergi Folguera contó con una falta directa que pudo haber significado el empate, pero Xavi Bosch se hizo grande en la portería y salvó la ocasión más clara de los locales, que se vieron condenados a la derrota.