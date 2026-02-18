Jepi Selva cuelga los patines: el adiós de un icono con "rauxa"

El hockey patines nacional perderá a uno de sus referentes más carismáticos al finalizar la presente temporada. Josep Maria ‘Jepi’ Selva (Barcelona, 1985) ha anunciado este martes su retirada oficial del deporte profesional. Lo hará defendiendo la camiseta del CP Calafell, club donde ha militado las últimas tres campañas y donde ha encontrado, según sus propias palabras, el lugar ideal para cerrar el círculo.

Un adiós marcado por la honestidad

A través de un comunicado cargado de sinceridad, Selva ha explicado los motivos de su decisión: "Lo hago tranquilo, convencido y, sobre todo, siendo sincero: ya no me resulta compatible compaginarlo todo y la exigencia de competir al máximo nivel". A sus 40 años, el delantero reconoce que el desgaste de la alta competición le empuja a priorizar otras facetas de su vida, tras una trayectoria que le ha llevado por las ligas más potentes del mundo.

Jepi Selva, jugador del CE Vendrell, posa con el trofeo de la Copa del Rey 2012/2013 tras proclamarse campeón en la edición disputada en Oviedo / VALENTI ENRICH

Una carrera de éxitos y "rauxa"

Jepi Selva deja atrás un legado que pocos pueden igualar. Formado en las categorías inferiores del FC Barcelona, su carrera despegó en el Noia Freixenet y el Reus Deportiu, antes de emprender su aventura internacional. El atacante dejó huella en Italia (CGC Viareggio) y Portugal (Oliveirense), demostrando una capacidad de adaptación y un instinto goleador que le mantuvieron en la élite durante más de dos décadas.

En su palmarés brillan Copas del Rey y su campeonato del Mundo con la selección nacional, pero por encima de los trofeos queda su estilo de juego: ambicioso, con carácter y esa pizca de "rauxa" que mencionaba en su despedida y que le convirtió en un jugador tan querido por sus aficiones como respetado por sus rivales.

Jepi Selva, jugador del Noia Freixenet, durante un lance del partido frente al FC Barcelona correspondiente a la Supercopa de España 2008/2009 / JOAN IGNASI PAREDES

"Aún no se ha acabado la película", advierte el jugador. Al Calafell le queda el tramo decisivo de la temporada, y Jepi Selva promete exprimir cada segundo en la pista con la misma ambición del primer día antes de que, el 30 de junio, el hockey pierda a uno de sus últimos grandes románticos.