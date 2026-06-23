El Igualada 'quema' Riazor en Sant Joan y conquista la OK Liga

El Igualada firmó una victoria histórica en Riazor para sumar la sexta liga de su historia, la primera en 29 años, desde aquella conquistada en 1997. En una noche mágica como la de Sant Joan, el conjunto arlequinado se sobrepuso al fortín coruñés, al ambiente y a las circunstancias para imponerse al líder de la liga regular en casa, tras un 2-2 en el tiempo reglamentario, una prórroga sin goles y una tanda de penaltis marcada por el acierto de los porteros catalanes. Ante unos 4.000 espectadores locales, un centenar de aficionados igualadinos pudieron celebrar una noche histórica para el hockey de la localidad.

Liceo - Igualada (Final OkLiga, quinto partido) OkLiga LIC 2 2 IGU* Alineaciones Liceo Blai Roca, César Carballeira, David Torres, Miguel Soares y Antonio Pérez -cinco inicial - Martín Rodríguez, Nil Cervera, Arnau Xaus, Jacobo Copa, Nuno Paiva y Bruno Saavedra. Igualada Rigat Arnau Martínez, Matías Pascual, Marc Carol, Joan Ruano y Biel Llanes - cinco inicial - Marc González, Joel Roma, Alex Cardil, Miguel Cañadillas y Jaume Marqués.

El Igualada, uno de los equipos revelación de la temporada, tercer clasificado de la fase regular y verdugo del Barça en semifinales, compitió en esta final del play-off de tú a tú contra el combinado gallego. Después de perder de forma contundente los dos primeros encuentros de la serie en Riazor (ambos por 8-2), el combinado catalán apeló al espíritu de Les Comes para dar la vuelta a una eliminatoria que se había complicado. El pabellón igualadino se convirtió en el auténtico sexto jugador para mandar la final al quinto partido, tras dos victorias claras (5-2 y 4-2). Riazor iba a decidir y el feudo coruñés cumplió con su parte y con la importancia del duelo y presentó un lleno absoluto.

Los dos equipos respondieron también en pista con unos primeros minutos intensos, de contacto y velocidad y con Blai Roca y Biel Llanes como protagonistas, con dos ocasiones claras del jugador del Igualada que detuvo el guardameta liceista. A la tercera, no falló el #3 arlequinado en un contraataque por la izquierda que acabó con la bola al fondo de las mallas.

Debía recomponerse el Liceo, pero el duelo entró en un período de descontrol, sin un dominador claro y muchas imprecisiones por ambas partes. Un panorama que obligó a Juan Copa a pedir un tiempo muerto para reconducir la situación. Liderados por el catalán Nil Cervera, los locales pusieron en marcha una ofensiva sin tregua, pero el encuentro continuaba loco, y el empate se resistía, mientras la temperatura iba en aumento sobre el parquet. La locura se desató definitivamente en el último minuto de la primera parte, con la diana del veterano Dava Torres que aprovechó un rechace del meta igualadino para devolver la igualdad al marcador.

Doble ocasión perdida

El paso por vestuarios no hizo bajar la tensión en el partido y la segunda mitad arrancó con la misma intensidad y un ir y venir de ataques y contraataques con el 9-9 en faltas amenazando en el luminoso. Antes de la décima llegó el tanto de Cañadillas y prácticamente a renglón seguido la falta del Liceo. Biel Llanes tomó la responsabilidad de ese lanzamiento pero Blai Roca evitó que el tercero subiera al marcador.

Poco tardó en llegar el siguiente golpe de guión, esta vez con el libre directo para el combinado local. Una nueva falta que tampoco se transformó en gol, con Xaus enviando la bola por encima de la portería de Arnau Martínez. No falló unos minutos después Dava Torres, al transformar un penalti para igualar el partido, justo después de que no subiera al marcador un gol arlequinado por falta de Cañadillas antes de batir a Blai Roca.

A seis para el final, Dava Torres tuvo una nueva ocasión con la decimoquinta falta del combinado de Marc Muntané, pero esta vez el veterano jugador gallego no pudo batir a Arnau Martínez. El encuentro entraba en un momento devisivo y ninguno de los dos equipos quería cometer errores, optando por posesiones largas y controladas y así se llegó a la prórroga.

Desenlace dramático

La primera parte del tiempo extra mantuvo la misma dinámica, con los de Juan Copa controlando la intensidad y sin cometer la falta que podría suponer la sentencia al partido. En la segunda mitad apretó el Igualada para forzar la decimoquinta que no llegó. La única falta que pitaron los colegiados del encuentro en la prórroga fue para Joan Ruano por simular una caída y el duelo se decidió en la tanda de penaltis.

Noticias relacionadas

En esa fase decisiva, se crecieron los guardametas catalanes y con dos tantos de Joel Roma y Marc González se hicieron con la victoria.