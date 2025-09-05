España a Semifinales del Europeo

La selección española absoluta ya está en semifinales del Europeo. El equipo dirigido por Pere Varias ha goleado a Austria por 12 a 1 en los cuartos de final y se jugará el pase a la final contra el ganador del Portugal - Andorra.

El partido de cuartos de final ha empezado con claro dominio del equipo español y en el minuto 5’ de partido, Sergi Llorca y Pol Manrubia han dado ventaja a la selección en dos jugadas consecutivas y se han estrenado como goleadores con la absoluta. La superioridad española se ha plasmado 12 minutos más tarde cuando Martí Casas ha anotado el 3-0 para el combinado naciona. Tres minutos más tarde, Roc Pujadas convertía su primer gol del campeonato para poner más distancia en el luminoso. Con el 4-0 se ha llegado al final de los primeros 25 minutos de encuentro.

La segunda mitad ha empezado igual que la primera, con buen dominio local y con varias ocasiones que han materializado Eloi Cervera (2), Sergi Aragonès (2), Nil Roca (2), César Carballeira y de nuevo, Roc Pujadas, para poner el definitivo 12-1 en el marcador.

El rival en semifinales será el ganador del Portugal - Andorra. El equipo luso llega después de perder todos los encuentros en la fase de grupos y los andorranos, de liderar el grupo B con siete puntos. Recordamos que el pasado miércoles, España superó por 1-3 a los anfitriones en el último duelo de la fase de grupos. La semifinal se disputará a las 22:45 hora peninsular española.