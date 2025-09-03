España remonta ante Italia y es líder de grupo

España logró su segunda victoria en el Campeonato Europeo tras ganar por 1-3 a Italia. El combinado nacional ha sabido sobreponerse al gol anotado por Francesco Compagno a los 11 minutos de y lidera el grupo A a falta de una jornada por disputar.

La primera mitad del encuentro ha sido muy competida en ambos lados de la pista, con ocasiones en las dos porterías. Italia ha conseguido ponerse por delante mediante una buena acción de Cecco Compagno y la absoluta masculina no ha podido empatar el encuentro antes de la media parte, que ha terminado con ventaja por la mínima de los italianos.

En el segundo periodo, el equipo entrenado por Pere Varias ha puesto una marcha más y ha disfrutado de múltiples ocasiones en el área rival como un disparo al larguero de Nil Roca. En uno de estos ataques, Sergi Aragonès ha empatado el encuentro con un magnífico disparo desde fuera del área, y que reflejaba la insistencia española para poner las tablas en el encuentro. Tres minutos más tarde, en el 37’ de partido, Martí Casas ha culminado la remontada con su segundo gol en el campeonato. A falta de 39” segundos para la conclusión del encuentro, el capitán de la selección nacional, Nil Roca, ha marcado el 1-3 definitivo tras una gran jugada personal.

Con esta victoria, la absoluta masculina suma dos victorias en dos encuentros disputados, y lidera el Grupo A con 6 puntos. Mañana, miércoles 3 de septiembre, se enfrentará a la anfitriona, Portugal, en un partido que se disputará a las 21.45h (22:45h hora peninsular española) con el objetivo de asegurar la primera posición del grupo.