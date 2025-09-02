HOCKEY
España remonta a Italia y se coloca líder de grupo en solitario
Los de Pere Varias le dieron la vuelta al tanto inicial de Francisco Ipiñazar para seguir con paso firme en el camino hacia su vigésimo título europeo
EFE
La selección española de hockey patines, vigente campeona continental, remontó este martes a Italia (3-1) y se colocó líder en solitario del Grupo A del Campeonato de Europa que se disputa en Paredes (Portugal). Con goles de Sergi Aragonès, Martí Casas y Nil Roca en la segunda mitad, el equipo de Pere Varias neutralizó el tanto inicial de Francisco Ipiñazar para seguir con paso firme en el camino hacia su vigésimo título europeo.
España dependerá ahora de sí misma en la última jornada y un empate este miércoles (22:45 hora española) ante Portugal le bastará para pasar a cuartos de final como primera de grupo. A diferencia del estreno en el Europeo, en el que cedió la iniciativa a Francia, el combinado español salió al duelo decidido a marcar el ritmo y a dominar la posesión. Sin embargo, el control del juego resultaba estéril, los ataques eran planos y los disparos lejanos apenas generaban sensación de peligro real.
Italia, cómoda dejando que España llevase la iniciativa, optó por esperar y golpear al contragolpe. Así, no tardó en encontrar su recompensa. Tras una rápida transición, Francisco Ipiñazar recibió con espacio y, sin dudarlo, colocó un tiro ajustado que sorprendió a Blai Roca para inaugurar el marcador (1-0, min. 11).
El primer gol pasó factura a España, que se atascó en ataque y comenzó a ceder metros en defensa. Italia lo olió y se lanzó con todo. Pozzato tuvo un mano a mano que Blai Roca desvió cuando el italiano ya se relamía y Gavioli no acertó a rematar un balón muerto en el área que pudo significar el 2-0 antes del descanso.
España salió con otra actitud tras el paso por vestuarios, presionando la salida italiana y monopolizando las ocasiones. Zampoli desvió dos tiros de César Carballeira, un gran reverso de Sergi Llorca se estrelló en el larguero y Nil Roca probó a bocajarro sin suerte.
La insistencia española dio sus frutos. Sergi Aragonès igualó con un tiro calcado al gol transalpino (1-1, min. 39) y, dos minutos después, Martí Casas aprovechó un rebote tras un gran reverso para adelantar a la vigente campeona (1-2, min. 41). Nil Roca pudo matar el partido, pero su remate chocó contra el travesaño.
El equipo que dirige Pere Varias estiró las posesiones para hacer morir el partido. Italia lo intentó, pero dejó muchos espacios atrás y Nil Roca redondeó la victoria al contraataque (1-3, min.49) para certificar el liderato provisional del Grupo A.
