¡España se proclama campeona de Europa!

La selección española femenina de hockey patines afianzó su reinado europeo con una contundente victoria ante Portugal, que jugaba en casa. Tras proclamarse campeón mundial hace un año en Italia, el combinado que dirige Sergi Macià repitió éxito coronándose por octava vez consecutiva (la novena en total) campeona de Europa. Haciendo gala de sus superioridad una vez más en este campeonato, la selección superó con contudencia al conjunto local para cerrar un campeonato perfecto que cierran sin derrotas en su casillero. Aina Florenza, nueva jugadora del Vila-Sana, se convirtió además en la máxima goleadora del torneo y con sus dos dianas en la primera mitad y una tercera en la segunda, acabó el campeonato con 14 tantos.

España - Portugal (Final Europeo Hockey femenino) Europeo ESP 7 2 POR Alineaciones España Anna Salvat, Aina Florenza, Marta Piquero, María Sanjurjo y Victòria Porta -cinco inicial - Gemma Solé, Mariona Colomer, Aimee Blackman, Elsa Salvañà y Carla Batlle (PS). Portugal Sandra Bento, Marlene Sousa, Leonor Coelho, Maria Sofia Silva, Raquel Santos - cinco inicial - Sofia Moncóvio, Inès Severino, Catarina Costa, Beatriz Várzeas y Maria Vieira (PS).

Portugal saltó al parquet con la lección bien aprendida después del 8-1 recibido en la tercera jornada de la fase de grupos del campeonato. En apenas minuto y medio de juego el combinado luso puso el guion del partido en contra de los intereses españoles, tras un rápido gol de Marlene Sousa. Pero poco le duró la alegría a las locales que vieron como la máxima goleadora del torneo, Aina Florenza, devolvía la igualdad al marcador transformando una jugada personal apenas dos minutos después.

El panorama se complicaba aun más para las de Ricardo Barreiros tras la azul a Sousa que dejaba al equipo con una menos durante dos minutos. España, que para entonces tenía ya el control absoluto del partido, no desaprovechó la ocasión para adelantarse en el marcador de la mano de María Sanjurjo.

Fue la propia Sousa la que devolvió alas a su selección provocando un penalti, aunque Raquel Santos no pudo superar a Anna Salvat con un lanzamiento directo que la española frenó con el casco. Lo que sí llegó fue el tercero de las de Sergi Macià, desde el stick de Aimee Blackman aprovechando un rechace de la portera lusa. Antes del descanso España amplió su ventaja con un pase de Victòria Porta que transformó Aina Florenza.

Frenazo a España

En el inicio de la segunda mitad, Portugal dispuso de un par de acercamientos aunque sin acabar de definir. España, en cambio, hacía el quinto en una de sus primeras aproximaciones, tras una jugada de la capitana Marta Piquero. Con muchos minutos por delante, Portugal no estaba dispuesta a bajar los brazos y Várzeas consiguió recortar distancias en una acción aislada.

A partir de entonces el duelo se volvió trabado, con España neutralizada e incluso se tuvo que parar durante unos minutos para que Blackman fuera atendida en la pista tras recibir un golpe en la cara.

Aunque la dinámica se mantuvo, España tuvo una nueva oportunidad tras la décima falta de Portugal, pero Piquero no pudo transformar el lanzamiento en gol. Ya en el tramo final, Aina Florenza y Sanjurjo redondearon la goleada para conquistar el noveno título europeo de la selección.