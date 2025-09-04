España no tiene piedad de Austria y ya está en semifinales del Europeo

La selección española de hockey patines, vigente campeona continental, no tuvo piedad de Austria este jueves y selló su pase a las semifinales del Campeonato de Europa que se está disputando en Paredes (Portugal) con un contundente 12-1.

Con goles de todos los jugadores de campo, el equipo de Pere Varias impuso su superioridad desde el inicio y avanzó sin despeinarse hacia la penúltima ronda de su andadura en busca del vigésimo título europeo.

En semifinales, previstas para este viernes a partir de las 22:45 hora española, el combinado nacional ya espera al ganador del Portugal-Andorra, que se disputará a continuación.

Sin margen para sorpresas, España salió lanzada y encajonó desde el primer minuto a Austria, que llegaba a cuartos sin haber ganado ningún partido en la fase de grupos y cuya resistencia apenas duró cinco minutos.

Sergi Llorca abrió el marcador tras aprovechar un hueco por el carril central y levantar la bola con precisión (1-0, min.5), y segundos después, Pol Manrubia amplió la ventaja con un disparo lejano que sorprendió al portero austríaco de origen brasileño, Abraao Gomes Da Silva (2-0, min.5).

Dos marchas menos

Con la tranquilidad de no verse amenazada, la vigente campeona bajó dos marchas y el partido se volvió más plano y previsible. Aun así, los goles siguieron cayendo ante una Austria incapaz de frenar el torrente ofensivo español. Martí Casas dejó su sello desde el punto de penalti (3-0, min.18) y Roc Pujadas, tras un robo de César Carballeira, hizo el 4-0 (min.23) con el que se llegó al descanso.

Tras el paso por vestuarios, España salió a velocidad de crucero y en dos minutos sentenció el partido. Eloi Cervera firmó el quinto (5-0, min.26), Sergi Aragonès aprovechó un rebote para el sexto (6-0, min.27), y el mismo Cervera hizo el séptimo tras una jugada individual (7-0, min.27).

Sin pisar el freno, el equipo que dirige Pere Varias aprovechó que Austria hincó rodilla para abrir más la herida. El capitán Nil Roca se sumó con un disparo cruzado (8-0, min.30), Roc Pujadas amplió la cuenta tras un gran reverso (9-0, min.36) y César Carballeira, último jugador de campo que aún no había marcado, firmó el contundente 10-0 (min.37).

Con el partido ya sentenciado, el capitán austríaco Kilian Hagspiel anotó el gol del honor (10-1, min.45), pero Nil Roca (11-1, min.48) y Sergi Aragonès, sobre la bocina, cerraron el marcador (12-1) con el que España completó un festín goleador y selló su pase a semifinales.

Ficha técnica:

12- España: Ballart; Llorca, Carballeira, Manrubia y Pujadas -cinco inicial- Casas, Nil Roca, Aragonès, Cervera y Torrents (p.s).

1- Austria: Gomes Da Silva; Wally, Hagspiel, Kirchberger y Laritz -cinco inicial- Alexander Erath, Mark, Maximillian Erath, Mostögl y Lechleitner (p.s).

Goles: 1-0: Sergi Llorca, min.5. 2-0: Pol Manrubia, min.5. 3-0: Martí Casas, mín.18. 4-0: Roc Pujadas, min.23. 5-0: Eloi Cervera, min.26. 6-0: Sergi Aragonès, min.27. 7-0: Eloi Cervera, min.27. 8-0: Nil Roca, min.30. 9-0: Roc Pujadas, min.36. 10-0: César Carballeira, min.37. 10-1: Kilian Hagspiel, min.45. 11-1: Nil Roca, min.48. 12-1: Sergi Aragonès, min.49.

Árbitros: Joaquim Pinto y Bruno Sosa. Sin sanciones.

Incidencias: Cuartos de final del Campeonato de Europa disputado en el Pabellón Multiusos Rota dos Móveis de Paredes (Portugal).