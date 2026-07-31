España se mete en la final femenina del EuroHockey sub-21 tras derrotar en los 'shootouts' a Bélgica

La selección española femenina se clasificó para la final del Europeo sub-21 al imponerse a Bélgica en la tanda de shootouts por 4-3, tras empatar 2-2 al final del tiempo reglamentario. España se medirá este sábado en la final a Países Bajos, que venció a Alemania por 4-0 en la otra semifinal.

Bélgica golpeó primero en el minuto 5 con un gol de Fee Van den Abeele, en un primer cuarto muy disputado en el que el marcador ya no volvió a moverse. En los siguientes 15 minutos se mantuvo la igualdad, con alternativas en el juego y un penalty corner sin éxito para cada selección.

España regresó del descanso con un mayor protagonismo y encontró el premio a su insistencia con una magnífica acción colectiva. Marta Armenteras inició la jugada con un preciso pase desde más allá del centro del campo hacia Ivet Martí, que asistió a Sara Carmona antes de que Natalia Vilanova culminara la acción para establecer el empate.

En el último cuarto, España continuó mostrando una gran solidez defensiva y generando peligro, aunque Bélgica volvió a adelantarse gracias a un penalty stroke transformado por Agathe Favart.

La reacción española fue inmediata y, apenas unos minutos después, Ivet Martí convirtió también un penalty stroke para devolver el empate al marcador y llevar la semifinal a los shootouts.

En la tanda, España mostró nuevamente su capacidad de reacción. Carlota Álvarez fue decisiva bajo palos al detener dos lanzamientos belgas, mientras que Carmen Fernández anotó tanto su shootout como un posterior penalty stroke.

La capitana Ivet Martí marcó en la tanda regular y asumió la responsabilidad en el sexto y decisivo lanzamiento. No falló y certificó el billete de España para la final.