España le ganó a Portugal y es líder de grupo

Espectacular arranque del equipo dirigido por Sergi Macià, que desde el primer instante ha llevado el peso del partido.

Con una presión asfixiante, las ocasiones no han tardado en llegar y a los cuatro minutos de partido Aina Florenza ha transformado el primer gol de la noche. Dos minutos más tarde a Aina Florenza ha vuelto a notar tras un disparo de primeras dentro del área. Lejos de bajar la intensidad, el combinado nacional ha seguido acechando la portería lusa, y Marta Piquero ha anotado el tercero del combinado español tras su lanzamiento de falta directa. Tan solo un minuto más tarde Elsa Salvanyà ha puesto el 4-0 en el marcador tras un buen disparo. Aina Florenza ha anotado su tercer gol de la noche a falta de 6 minutos. María Sanjurjo ha querido sumarse a las goleadoras de la noche y ha anotado el 6-0, con el que se ha llegado a la fin del primer tiempo, en el minuto 19 de partido.

La segunda mitad ha empezado con Portugal recortando distancias mediante Leonor Coelho. Durante el resto de la segunda parte no ha habido movimientos en el marcador hasta el minuto 43 cuando Marta Piquero ha anotado una falta directa. Seguidamente, 50 segundos después Victoria Porta ha anotado el octavo gol para el combinado nacional.

Tras finalizar invictas en la fase de grupos, la selección absoluta femenina se enfrentará mañana, 11 de septiembre, a Holanda en los cuartos de final a partir de las 18:00h (hora peninsular española) en busca de un billete para las semifinales del viernes