España gana y cierra como líder la zona de grupos del Europeo

España gana a Portugal por 3-1 con un doblete de Martí Casas y un gol de Nil Roca y firma el pleno de triunfos en la fase de grupos del campeonato europeo.

En el inicio de partido ha habido mucho respeto entre los dos equipos, que se han acercado a la portería rival pero, sin demasiado peligro. A medida que han ido pasando los minutos, el partido se ha abierto y el combinado nacional español ha empezado a incomodar más la portería lusa. Sin embargo, y a pesar de la insistencia española, no ha sido hasta el minuto 21 de encuentro que Martí Casas no ha fallado a su cita con el gol, y ha anotado el primer gol del encuentro, que ponía por delante a la selección española. A pesar de disponer de un par de buenas ocasiones para ampliar el marcador, se ha llegado a la fin de la primera mitad con la victoria momentánea de 1-0 para el equipo entrenado por Pere Varias.

La segunda mitad ha empezado con la misma intensidad en la portería portuguesa, y a los 2 minutos, Roc Pujadas ha mandado una bola al palo tras una magnífica jugada personal. 5 minutos más tarde, Martí Casas ha aumentado la diferencia en el electrónico con un disparo potentísimo que ha llegado al fondo de la portería lusa defendida por Guga Bento y así convertir su cuarto tanto del campeonato. Tres minutos después, Gonçalo Alves ha recortado distancias tras transformar un lanzamiento de penalti. Cuando más apretaba el conjunto anfitrión, Nil Roca ha aparecido para marcar el tercero de España con un disparo que ha entrado por la escuadra de la portería lusa a falta de 10’ para la conclusión del partido, y volver a poner 2 goles de distancia en el marcador, con el que se ha llegado al final del encuentro.

Con esta victoria, y la primera posición del Grupo A con pleno de victorias, la absoluta masculina se enfrentará mañana 4 de septiembre a Austria en el partido correspondiente a los cuartos de final, que tendrá lugar a las 19:00h (hora peninsular española).