España en el Eurohockey 2025: partidos, horarios y dónde ver por TV

La selección española de hockey afronta desde este viernes el Europeo de la categoría que se disputa en Mönchengladbach, Alemania. Una cita a la que tanto el equipo masculino como el femenino llegan con serias opciones de pelear por las medallas.

Ambos conjuntos llegan con opciones, especialmente el combinado que dirige Max Caldas, cuarto en el ranking FIH, tras Países Bajos, Alemania y Bélgica; y tercer clasificado en la reciente ProLeague, lo que les dio además el billete al Mundial . "El europeo irá como irá en cuanto a resultados, es un objetivo para nosotros, obviamente, pero somos mejores si pensamos en ganar cada uno de los partidos. Países Bajos y Bélgica son los dos equipos más complicados. Hoy en día los veo algo mejor que nosotros, en consistencia y en jugadores. Pero estamos cada vez más cerca. Eso también lo ves en ellos: cómo te miran, cómo te hablan… eso nos tiene que hacer querernos todavía un poco más y confiar en nosotros mismos”, analizó Caldas en declaraciones difundidas por la Federación.

La última vez que los 'Red Sticks' consiguieron una medalla continental fue en 2019, con la plata conseguida en Amberes, igual que el equipo femenino, que fue bronce en esa cita.

La selección femenina, por su parte, llega como sexta clasificada del ranking FIH y con la misma posición en la ProLeague, inmersa además en un proceso de renovación tras los pasados Juegos Olímpicos de París. Con muchas caras nuevas tras la retirada de varias veteranas, las de Carlos García Cuenca se presentan con un doble objetivo: las medallas y el billete mundialista. Para esto último, deberán ser el primer equipo clasificado, por detrás de Países Bajos y Bélgica (anfitrionas) y Alemania (clasificadas a través de la Proleague).

Las jugadoras españolas durante un partido / EFE

"El objetivo real es llegar a las semifinales. Es ambicioso, pero real analizando el contexto actual del equipo. Llegaremos muy bien, la preparación ha sido intensiva, con casi cuatro turnos diarios y un trabajo muy exigente", explicó el seleccionador quien apuntó al último duelo de la fase de grupos contra Inglaterra como "clave". "Es posible que marque la clasificación y puede darse la circunstancia que clasifique incluso para el Mundial, pero eso ya se verá", afirmó.

En el pasado Europeo, celebrado en 2023 también en la ciudad alemana, España finalizó en sexta posición, tanto en categoría masculina como femenina. La competición se abre este viernes con el cuadro masculino y los partidos entre Inglaterra-Polonia y Alemania-Francia.

Horario de los partidos de España en el Europeo de hockey hierba

El Europeo se disputa en un formato de dos grupos con cuatro selecciones cada uno, tanto en categoría masculina como femenina, en el que solo los dos primeros clasificados de cada grupo accederán a las semifinales. En esa penúltima ronda se medirán el primero del grupo A con el segundo del B y el primero del B con el segundo del A.

Los RedSticks abren este sábado 9 de agosto la competición con un duelo contra Países Bajos (13.15), mientras que el domingo será el turno para las de García Cuenca, que debutarán contra Bélgica (10.15).

Horarios de los partidos de España Masculino 9/08 – Países Bajos – España – 13:15 10/08 – España – Austria – 19:30 12/08 – España – Bélgica – 14:45 Femenino 10/08 – Bélgica – España – 10:15 11/08 – España – Escocia – 13:30 13/08 – España – Inglaterra – 10:00

¿Dónde ver el Europeo de hockey hierba?

El Europeo de hockey hierba que se disputa del 8 al 17 de agosto en Mönchengladbach, Alemania, se podrá seguir por televisión en España a través de Teledeporte, que emitirá los partidos a partir de las semifinales. El resto del campeonato se emitirá a través de EuroHockeyTV.

En SPORT podrán seguir también la actualidad diaria así como las crónicas de los partidos desde la fase de grupos.