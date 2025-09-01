España se estrena en el Europeo con una trabajada victoria sobre Francia

La selección española de hockey patines, vigente campeona continental, arrancó este lunes su andadura en el Campeonato de Europa de Paredes (Portugal) con una trabajada victoria ante una combativa Francia (2-1).

Con goles de Nil Roca y Martí Casas, el equipo dirigido por Pere Varias sumó sus tres primeros puntos en el camino hacia el vigésimo título europeo. Este martes jugará segundo partido ante Italia (20:00 hora española).

España comenzó el partido cediendo la iniciativa a los franceses, que buscaron con insistencia la portería de Càndid Ballart. Sin embargo, en la primera ocasión en la que el combinado español logró zafarse de la presión y correr con espacios, una combinación entre César Carballeira y Nil Roca acabó en el gol del jugador del Benfica para inaugurar el marcador (1-0, min. 3).

El dominio galo se mantuvo, especialmente tras la tarjeta azul a Pol Manrubia que dejó a España en inferioridad. El equipo de Pere Varias resistió con esfuerzo, sostenido por un Càndid Ballart decisivo bajo palos, aunque sin encontrar continuidad en su juego y fiándolo todo a acciones puntuales.

Así llegó el segundo tanto. Nil Roca, mejor jugador de la última OK Liga, aprovechó una indecisión en el área rival para empujar la bola y firmar el 2-0 (min. 19). Francia no bajó los brazos pese al golpe y, apenas dos minutos después, Rémi Herman transformó un penalti para recortar distancias (2-1, min. 21).

Bruno Di Benedetto acarició el empate tras el descanso, pero no acertó, y poco después Pol Manrubia replicó con un disparo que se estrelló en el poste. La segunda mitad transcurrió sin un dominador claro, marcada por la igualdad y la certeza de que cualquier error podía decidir el partido. Francia lo intentó todo en ataque para forzar la prórroga, pero España supo sufrir y cerró su portería para sumar sus primeros tres puntos.

Ficha técnica:

2- España: Ballart; Llorca, Carballeira, Nil Roca y Cervera -cinco inicial- Manrubia, Casas, Pujadas, Aragonés y Blai Roca (p.s)

1 - Francia: Chambel; Bruno Di Benedetto, Herman, Roberto Di Benedetto y Carlos Di Benedetto -cinco inicial- Vankammelbecke, Da Costa, Rouzé, Turluer y Savreux (p.s)

Goles: 1-0: Nil Roca, min.3. 2-0: Martí Casas, min.19. 2-1: Rémi Herman, min.21.

Árbitros: Joaquim Pinto y Pedro Figueiredo. Mostraron tarjeta azul a Pol Manrubia (min.9) por parte de España. Mostraron tarjeta amarilla a Pol Manrubia (min.24) y a Blai Roca (min.42) por parte de España y a Bruno Di Benedetto (min.40) por parte de Francia.

Incidencias: Primer partido de la fase de grupos del Campeonato de Europa disputado en el Pabellón Multiusos Rota dos Móveis de Paredes (Portugal).