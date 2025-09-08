España se despide del Europeo en cuarto lugar

La absoluta española ha finalizado el Campeonato de Europa de Paredes en cuarto lugar después de perder ante Italia por 1-3. De esta manera, el equipo español se despide de Paredes perdiendo este único encuentro (la derrota en semis ante Portugal fue en los penaltis), con un balance de 23 goles a favor y 9 en contra.

El duelo por el tercer y cuarto puesto ha empezado con un planteamiento muy intenso por parte de ambos equipos. Después de unos primeros minutos en los que España ha sido más incisivo sobre la portería transalpina, Cecco Compagno ha aprovechado un contragolpe para batir a Càndid Ballart en el minuto 17’ e inaugurar el marcador en una de las primeras acciones ofensivas de los italianos. La selección española no ha tardado en reaccionar y en el minuto 19’ de partido, Sergi Aragonès ha empatado el partido.

En la segunda mitad, España ha tenido momentos de dominio y ha creado ocasiones de gol suficientes para ponerse por delante, pero al final no ha tenido la fortuna necesaria y Gavioli ha marcado el segundo para los italianos. El conjunto dirigido por Pere Varias lo ha seguido intentando hasta el final y ya con 5 jugadores de pista, Italia ha marcado el tercero y definitivo tanto del enfrentamiento.