España buscará en Valencia la clasificación para Los Ángeles 2028

La FIH Pro League de hockey hierba masculina y femenina se jugará en el Polideportivo Verge del Carme-Beteró de Valencia del 5 al 10 febrero con la participación de España, que se medirá en categoría masculina a Países Bajos e Inglaterra, y en categoría femenina ante Bélgica y Alemania.

La liga mundial en la que participan las nueve mejores selecciones absolutas del mundo celebrará una edición especial que tendrá como premio la clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 para el ganador del torneo y València volverá a ser sede un año más.

Los partidos se juegan en etapas, donde varios equipos se reúnen en una misma sede para disputar dos partidos. Además, el equipo que quede último descenderá al final de la temporada y será reemplazado por el ganador de la FIH Nations Cup, la categoría de plata de la liga nacional de selecciones.

Las selecciones españolas debutarán ante rivales de peso en un formato de doble jornada. La masculina siempre jugará a las 11 horas y la femenina a las 13.30 del mismo día.

Los 'Redsticks' se enfrentarán a Países Bajos el 5 y 8 de febrero y a Inglaterra el 7 y 10 de febrero, mientras que las 'Redsticks' se enfrentarán a Bélgica el 5 y 8 de febrero y a Alemania el 7 y 10 de febrero.

Además, el 6 de febrero se enfrentarán las selecciones de Inglaterra y Países Bajos en categoría masculina a las 11 horas y las selecciones femeninas de Alemania y Bélgica a las 13.30.