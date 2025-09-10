España arrolla a Portugal y avanza invicta a cuartos

Con un contundente 6-0 al descanso, la selección española de hockey patines, vigente campeona continental, arrolló este miércoles a Portugal (8-1) y cerró la fase de grupos del Europeo de Paredes con pleno de triunfos.

España - Portugal (Europeo hockey femenino, 10-09-2025) Europeo ESP 8 2 POR Alineaciones España Salvat; Florenza, Piquero, Sanjurjo y Porta -cinco inicial- Solé, Colomer, Blackman, Salvanyà y Batlle (p.s). Portugal Coelho Bento; Sousa, Coelho, Costa y Santos -cinco inicial- Moncóvio, Severino, Silva, Várzeas y Vieira (p.s).

Con goles de Aina Florenza (3), Marta Piquero (2), Mariona Colomer, Victòria Porta y Elsa Salvanyà, el equipo que dirige Sergi Macià avanza con paso firme a cuartos de final, donde se medirá a Países Bajos, que acabó colista del Grupo B con tres derrotas.

Con el liderato en juego, el combinado español salió al parqué con la idea clara de marcar el ritmo: posesiones largas, paciencia para desesperar a Portugal y la convicción de que, tarde o temprano, aparecerían los espacios.

Y no tardaron en abrirse. A los cuatro minutos la capitana Marta Piquero detectó un desajuste en la defensa lusa para asistir a Aina Florenza, que abrió el marcador (1-0, min.4). El golpe desorientó a las portuguesas y, dos minutos después, otro error permitió un contraataque que la propia Florenza transformó (2-0, min.6).

El vendaval español no dio tregua. De penalti, Piquero hizo el tercero (3-0, min.14) y, acto seguido, Elsa Salvanyà cazó un rechace para el cuarto (4-0, min.15). Florenza, de nuevo asistida por la capitana, amplió la renta (5-0, min.18) antes de que Victòria Porta, con un gran gesto técnico, elevara la bola y sellara el sexto (6-0, min.20).

Portugal revive

El paso por vestuarios reanimó a las anfitrionas. El equipo de Ricardo Barreiros frenó la sangría y fue ganando confianza hasta que Leonor Coelho, con un tiro lejano, recortó diferencias (6-1, min.29). Catarina Costa rozó el gol en superioridad tras la tarjeta azul a María Sanjurjo, pero ni ella ni Inés Severino, desde un penalti doble, lograron acertar.

Con el colchón de su impecable primera parte, España se sacudió los momentos de mayor dominio luso a base de goles. Marta Piquero, con un penalti doble tras la décima falta lusa, devolvió la renta de seis goles (7-1, min.43), y poco después Mariona Colomer empujó una bola suelta para el 8-1 definitivo (min.44) con el que la vigente campeona avanza invicta a cuartos de final.