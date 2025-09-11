Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
España arrolla camino a las semifinales del Europeo

El combinado que dirige Sergi Macià goleó a Países Bajos y se enfrentará a Francia en la penúltima ronda del campeonato

Acción del encuentro entre España y Países Bajos

Acción del encuentro entre España y Países Bajos / @FedPatinaje

EFE

La selección española de hockey patines, vigente campeona continental, barrió este jueves a la de Países Bajos con un contundente 14-0 y selló su pase a las semifinales del Campeonato de Europa que se está disputando en Paredes (Portugal), donde este viernes se medirá a Francia.

España - Paises Bajos (Europeo Hockey patines femenino)

Europeo

14
0
Alineaciones
España
Salvat; Florenza, Piquero, Sanjurjo y Porta -cinco inicial- Solé, Colomer, Blackman, Salvanyà y Batlle (p.s)
Países Bajos
Van Putten; Crone, Padlina, Boekestein y Van Pruissen -cinco inicial- Vroomen, Florencia, Kuipers, Van Dop y Kraker (p.s).
Goles
1-0 M.1 María Sanjurjo. 2-0 M.3 Aina Florenza. 3-0 M.5 Aina Florenza. 4-0 M.8 Aimee Blackman. 5-0 M.11 Gemma Solé. 6-0 M.12 Gemma Solé. 7-0 M.19 Elsa Salvanyà. 8-0 M.20 Aina Florenza. 9-0 M.23 María Sanjurjo. 10 M.24 Aina Florenza. 11-0 M.25 Victòria Porta. 12-0 M.30 Gemma Solé. 13-0 M.31 Mariona Colomer. 14-0 M.40 Elsa Salvanyà.
Árbitros
Fernando Vasconcelos y Karl Wilson. Sin sanciones.
Incidencias
Cuartos de final del Campeonato de Europa disputado en el Pabellón Multiusos Rota dos Móveis de Paredes (Portugal).

El equipo que dirige Sergi Macià, liderado por Aina Florenza, autora de cuatro dianas, controló el encuentro de principio a fin y reafirmó su condición de favorita en su camino para revalidar el cetro continental por octava edición consecutiva.

La fase de grupos ya había evidenciado el abismo entre España y Países Bajos, y las vigentes campeonas apenas necesitaron un minuto y medio para confirmarlo. María Sanjurjo inauguró el marcador (1-0, min.1) y Aina Florenza amplió la renta con dos goles consecutivos (2-0, min.3 y 3-0, min.5).

Aimee Blackman se unió con un disparo lejano (4-0, min.8) y, poco después, Gemma Solé amplió la cuenta con dos goles casi idénticos (5-0, min.11 y 6-0, min.12) ante una defensa neerlandesa completamente desbordada.

Con el choque ya resuelto, España siguió ampliando la renta sin dar tregua. Elsa Salvanyà aprovechó sus minutos para marcar el 7-0 (min.19). Apenas un minuto después, Aina Florenza firmó el 8-0 (min.20) y María Sanjurjo añadió el 9-0 (min.23) con un gran remate. La propia Florenza cerró la primera parte con su cuarta diana (10-0, min.24), reforzando su candidatura a máxima goleadora del torneo.

Sin bajar el ritmo

Tras el descanso, la ofensiva española no bajó el ritmo. Victòria Porta, robó en campo contrario para hacer el undécimo tanto (11-0, min.25). Gemma Solé aprovechó un rechace muerto en el corazón del área para la docena (12-0, min.30) y segundos después, Mariona Colomer no falló a su cita con el gol (13-0, min.31).

Todavía hubo tiempo para que Elsa Salvanyà, adelantándose a las defensoras, anotase el segundo tanto en su cuenta particular (14-0, min.40) antes de que España echase el freno y, con el pitido final, certificase su pase a semifinales.

